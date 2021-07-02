Дума нового созыва остановила проект Даугавпилсского аэропорта

Дума пояснила, что в настоящее время у нее нет необходимого финансирования для строительства международного регионального аэропорта. Также в настоящее время отсутствует информация о потенциальном поставщике авиадиспетчерских услуг будущего аэропорта "Даугавпилс".

По мнению думы, из-за конкуренции с другими аэропортами гражданской авиации в регионе Балтийского моря и с учетом инвестиций соседних стран - Литвы и Эстонии - в инфраструктуру региональных аэропортов, рыночная доля авиаперевозок, которая потенциально приходилась бы на Даугавпилсский аэропорт, уменьшилась. Это особенно актуально для развития сегмента авиационных услуг, где наряду с наличием инфраструктуры необходима также квалифицированная рабочая сила. Ее нехватка также является важным фактором, который необходимо учитывать при реализации столь масштабного проекта.

Принимая во внимание вышеизложенное, в пятницу городская дума на внеочередном заседании решила до 1 августа 2025 года приостановить реализацию проекта строительства аэропорта.

Как сообщалось ранее, преобразование Даугавпилсского аэропорта в коммерческий могло бы обойтись примерно в 61 миллион евро, что дороже, чем развитие Лиепайского аэропорта. Это можно объяснить тем, что в Лиепае уже был аэропорт, который можно было адаптировать в соответствии с требованиями сертификации.