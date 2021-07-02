Пт, 2.07.2021
Поверьте, это было не спонтанное решение, мы ломали голову и рассматривали все возможные варианты проведения концерта, но сейчас мы просто в тупике… Амината, певица
Амината, певица
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Дума нового созыва остановила проект Даугавпилсского аэропорта

Заброшенное здание на территории Даугавпилсского аэропорта ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Реализация проекта развития Даугавпилсского аэропорта приостановлена до 1 августа 2025 года, в пятницу постановило внеочередное собрание новой городской думы.

Дума пояснила, что в настоящее время у нее нет необходимого финансирования для строительства международного регионального аэропорта. Также в настоящее время отсутствует информация о потенциальном поставщике авиадиспетчерских услуг будущего аэропорта "Даугавпилс".

По мнению думы, из-за конкуренции с другими аэропортами гражданской авиации в регионе Балтийского моря и с учетом инвестиций соседних стран - Литвы и Эстонии - в инфраструктуру региональных аэропортов, рыночная доля авиаперевозок, которая потенциально приходилась бы на Даугавпилсский аэропорт, уменьшилась. Это особенно актуально для развития сегмента авиационных услуг, где наряду с наличием инфраструктуры необходима также квалифицированная рабочая сила. Ее нехватка также является важным фактором, который необходимо учитывать при реализации столь масштабного проекта.

Принимая во внимание вышеизложенное, в пятницу городская дума на внеочередном заседании решила до 1 августа 2025 года приостановить реализацию проекта строительства аэропорта.

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Как сообщалось ранее, преобразование Даугавпилсского аэропорта в коммерческий могло бы обойтись примерно в 61 миллион евро, что дороже, чем развитие Лиепайского аэропорта. Это можно объяснить тем, что в Лиепае уже был аэропорт, который можно было адаптировать в соответствии с требованиями сертификации.

В то же время Латгальская специальная экономическая зона (СЭЗ) прогнозирует, что грузооборот Даугавпилсского аэропорта был бы значительно выше как из-за территориальных особенностей, так и из-за того, что большая часть грузоперевозок в Лиепае разгружается портом.

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