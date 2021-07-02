Аэропорт "Рига" увеличил уставной капитал на 39,738 млн евро

Уставный капитал был увеличен за счет предоставленной государственной помощи, из которой 35,23 млн - государственная помощь, а 4,508 млн евро составляют дивиденды, которые оставлены в распоряжении компании - в размере 20% от прибыли за 2019 год.

Ранее в аэропорту "Рига" объяснили, что увеличение уставного капитала позволит компании компенсировать убытки, вызванные кризисом Covid-19, а также обеспечить достаточную ликвидность для покрытия экономических и эксплуатационных расходов аэропорта. Государственная поддержка позволит аэропорту продолжить финансирование уже взятых на себя обязательств, реализовать инфраструктурные проекты, что в среднесрочной перспективе позволит компании увеличить товарооборот, а также реализовать проекты, реализация которых является обязательной в соответствии с международными стандартами и латвийскими нормативными актами.

Получатель государственной помощи при кризисе Covid-19 в течение 12 месяцев должен представить в Еврокомиссию стратегию прекращения поддержки по Covid-19 государства-члена Евросоюза.

В случае аэропорта "Рига", который на 100% находится в государственной собственности, требования Еврокомиссии будут считаться выполненными, если рыночная стоимость аэропорта "Рига" увеличится в течение двух лет после получения поддержки в связи с кризисом Covid-19.

До тех пор, пока аэропорт не выполнит условия национальной стратегии выхода из кризиса, аэропорт должен будет соблюдать ограничения: такие как запрет на агрессивную коммерческую практику и принятие чрезмерных риска, запрет на выплату дивидендов, а также ограничить выплаты руководству аэропорта. Дважды в год аэропорт должен будет отчитываться перед акционером - Министерством сообщения - об использовании государственной помощи.

Несмотря на то, что с увеличением охвата вакцинацией и снижением показателей заболеваемости коронавирусом в Латвии и других странах мира количество обслуживаемых пассажиров в аэропорту Рига в последние месяцы росло, однако по сравнению с докризисными показателями 2019 года количество пассажиров в первые пять месяцев все еще остается значительным. В этом году обслужено 248 тысяч пассажиров, что на 91% меньше, чем в 2019 году. Международный аэропорт "Рига" закончил прошлый год с убытками в 15,8 миллиона евро.