Аэропорт "Рига" увеличил уставной капитал на 39,738 млн евро
Предприятие ГАО "Международный аэропорт Рига" увеличило уставный капитал на 39,738 миллиона евро - до 68,347 миллиона евро, свидетельствует информация Firmas.lv.
Предприятие ГАО "Международный аэропорт Рига" увеличило уставный капитал на 39,738 миллиона евро - до 68,347 миллиона евро, свидетельствует информация Firmas.lv.
Уставный капитал был увеличен за счет предоставленной государственной помощи, из которой 35,23 млн - государственная помощь, а 4,508 млн евро составляют дивиденды, которые оставлены в распоряжении компании - в размере 20% от прибыли за 2019 год.
Ранее в аэропорту "Рига" объяснили, что увеличение уставного капитала позволит компании компенсировать убытки, вызванные кризисом Covid-19, а также обеспечить достаточную ликвидность для покрытия экономических и эксплуатационных расходов аэропорта. Государственная поддержка позволит аэропорту продолжить финансирование уже взятых на себя обязательств, реализовать инфраструктурные проекты, что в среднесрочной перспективе позволит компании увеличить товарооборот, а также реализовать проекты, реализация которых является обязательной в соответствии с международными стандартами и латвийскими нормативными актами.
Получатель государственной помощи при кризисе Covid-19 в течение 12 месяцев должен представить в Еврокомиссию стратегию прекращения поддержки по Covid-19 государства-члена Евросоюза.
До тех пор, пока аэропорт не выполнит условия национальной стратегии выхода из кризиса, аэропорт должен будет соблюдать ограничения: такие как запрет на агрессивную коммерческую практику и принятие чрезмерных риска, запрет на выплату дивидендов, а также ограничить выплаты руководству аэропорта. Дважды в год аэропорт должен будет отчитываться перед акционером - Министерством сообщения - об использовании государственной помощи.
Несмотря на то, что с увеличением охвата вакцинацией и снижением показателей заболеваемости коронавирусом в Латвии и других странах мира количество обслуживаемых пассажиров в аэропорту Рига в последние месяцы росло, однако по сравнению с докризисными показателями 2019 года количество пассажиров в первые пять месяцев все еще остается значительным. В этом году обслужено 248 тысяч пассажиров, что на 91% меньше, чем в 2019 году. Международный аэропорт "Рига" закончил прошлый год с убытками в 15,8 миллиона евро.
Как сообщалось ранее, в марте 2021 года Еврокомиссия одобрила планы Латвии по дополнительному финансированию для аэропорта "Рига" до 39,7 миллиона евро. Из общей суммы 35,23 миллиона евро будет направлено на увеличение уставного капитала аэропорта "Рига", а 4,508 миллиона евро - на то, чтобы оставить в распоряжении компании дивиденды по прибыли за 2019 год.