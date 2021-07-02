В Риге в ДТП попала беременная женщина; ее доставили в больницу

Перекресток улиц Астрида Бриана и Шарлотес нельзя назвать сильно аварийным, однако ДТП здесь иногда все-таки происходят. Вот и утром 2 июля, вскоре после 10 часов, в упомянутом месте столкнулись легковушки Kia и Volkswagen.

В результате аварии было блокировано движение и в связи с ней был начат административный процесс. Как сообщил младший инспектор дорожной полиции Рудольф Сурговтс, мужчина не обратил внимание на дорожный знак "Уступи дорогу!". Водитель второго автомобиля, беременная женщина, была доставлена в больницу на проверки. Пока что нет оснований думать, что с ней произошло что-то серьезное.