Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020, где сыграет с Испанией

Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой итальянской сборной со счётом 2:1.

Уже на 13-й минуте защитник Леонардо Бонуччи отправил мяч в сетку бельгийской сборной, замкнув подачу со стандарта. Но арбитр встречи после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за офсайда.

Добиться своего итальянцы смогли на 31-й минуте игры благодаря полузащитнику Николе Барелле, который просочился сквозь трёх соперников и отправил мяч в дальний угол.

На 44-й минуте Лоренцо Инсинье красивым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний верхний угол и удвоил преимущество Италии, но до перерыва бельгийцы успели сократить отставание в счёте - пенальти за очень спорное нарушение правил реализовал Ромелу Лукаку.

Весь второй тайм команды провели в равной борьбе с большим количеством атак и моментов, но счёт остался неизменным - 2:1 в пользу Италии.

Отметим, что команда Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 32 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год.

Кроме того, Италия одержала рекордную для себя тринадцатую победу подряд. Серия длится с 11 ноября 2020 года.

В 1/2 финала сборная Италии сыграет с командой Испании, которая в четвертьфинале в послематчевой серии пенальти обыграла Швейцарию. Игра пройдёт 6 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Расписание матчей 1/4 финала :

3 июля, 19:00, Чехия - Дания (Олимпийский стадион, Баку)

3 июля, 22:00, Англия - Украина (Олимпийский стадион, Рим)

Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.