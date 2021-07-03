Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020, где сыграет с Испанией
Сборная Италии завоевала путёвку в полуфинал Евро-2020, обыграв команду Бельгии.
Сборная Италии завоевала путёвку в полуфинал Евро-2020, обыграв команду Бельгии.
Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой итальянской сборной со счётом 2:1.
Уже на 13-й минуте защитник Леонардо Бонуччи отправил мяч в сетку бельгийской сборной, замкнув подачу со стандарта. Но арбитр встречи после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за офсайда.
Добиться своего итальянцы смогли на 31-й минуте игры благодаря полузащитнику Николе Барелле, который просочился сквозь трёх соперников и отправил мяч в дальний угол.
На 44-й минуте Лоренцо Инсинье красивым ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний верхний угол и удвоил преимущество Италии, но до перерыва бельгийцы успели сократить отставание в счёте - пенальти за очень спорное нарушение правил реализовал Ромелу Лукаку.
Весь второй тайм команды провели в равной борьбе с большим количеством атак и моментов, но счёт остался неизменным - 2:1 в пользу Италии.
Отметим, что команда Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 32 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год.
Кроме того, Италия одержала рекордную для себя тринадцатую победу подряд. Серия длится с 11 ноября 2020 года.
В 1/2 финала сборная Италии сыграет с командой Испании, которая в четвертьфинале в послематчевой серии пенальти обыграла Швейцарию. Игра пройдёт 6 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Расписание матчей 1/4 финала:
Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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