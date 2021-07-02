СГД сообщила о необходимости выплатить аванс подоходного налога с населения: жители Латвии в недоумении

Людей смутило и то, что Минфин удалил свой пост в Twitter, в котором сообщалось, что лицо, которое ведет хозяйственную деятельность, может игнорировать письмо СГД о выплате аванса подоходного налога.
Кристина Желве комментирует, что "бардак царит немыслимый".
Карлис Кирштейнс спрашивает, "правильно ли он понимает, что официальную переписку с СГД через EDS можно игнорировать, ссылаясь на комментарии в Twitter?".
Некоторые пользователи Twitter озадачены удаленным твитом Министерства финансов.
"Отлично. Получается, что письмо СГД все-таки НЕОБХОДИМО принять во внимание, и Минфин удалил свой твит. Ну что, мастера, что сказать", - пишет пользователь.
Свое мнение высказал и президент Эгил Левитс. Он призывает "правительство и ответственные учреждения активно и последовательно разъяснять общественности изменения в налоговой системе, которые вступили в силу 1 июля. Неясность, возникшая в обществе по этому поводу, должна быть устранена".
Однако обеспокоенный человек призывает платить аванс ПНН.
"Лучше выплатить аванс ПНН, я знаю случай - человек не платил в прошлом году, а теперь кусает локти, потому что до 23 июля нужно собрать довольно большую сумму", - написал он.