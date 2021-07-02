СГД сообщила о необходимости выплатить аванс подоходного налога с населения: жители Латвии в недоумении

Людей смутило и то, что Минфин удалил свой пост в Twitter, в котором сообщалось, что лицо, которое ведет хозяйственную деятельность, может игнорировать письмо СГД о выплате аванса подоходного налога.

Кристина Желве комментирует, что "бардак царит немыслимый".

Man vakar EDSā pienāca ziņojums no VID, ka ir!

Bardaks valda neiedomājams. pic.twitter.com/jsjXvmbtR1 — Kristīne Želve (@Zelve) July 1, 2021

Карлис Кирштейнс спрашивает, "правильно ли он понимает, что официальную переписку с СГД через EDS можно игнорировать, ссылаясь на комментарии в Twitter?".

FinMin, vai pareizi saprotams, ka oficiālu saraksti ar VID, kas veikta caur EDS, var ignorēt atsaucoties uz twittera komentāriem? — Kārlis Kiršteins (@KarlisKirsteins) July 2, 2021

VID EDS paziņojumus tiešām lūdzu neignorēt! Turklāt tie ir korekti- par 2021.gadu avansa maksājums ir NULLE, bet no 2022.gada tie atkal būs jāveic. — Andrejs Vaivars (@AndrejsVaivars) July 2, 2021

Некоторые пользователи Twitter озадачены удаленным твитом Министерства финансов.

"Отлично. Получается, что письмо СГД все-таки НЕОБХОДИМО принять во внимание, и Минфин удалил свой твит. Ну что, мастера, что сказать", - пишет пользователь.

Izcili. Izrādās VID vēstule tomēr IR jāņem vērā un finanšu ministrija savu tvītu izdzēsusi. Nu, meistari, ko lai saka. pic.twitter.com/FjrXrySzh9 — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) July 2, 2021

Tā kā @Finmin dzēš pašu sarakstīto, pievienoju ekrānšāviņu. Kā lai tagad saprot, @vid_gov var ignorēt vai nē? 🤔 pic.twitter.com/SJ7rCt2ff5 — Jānis Polis (@JanisPolis) July 2, 2021

Свое мнение высказал и президент Эгил Левитс. Он призывает "правительство и ответственные учреждения активно и последовательно разъяснять общественности изменения в налоговой системе, которые вступили в силу 1 июля. Неясность, возникшая в обществе по этому поводу, должна быть устранена".

Однако обеспокоенный человек призывает платить аванс ПНН.

"Лучше выплатить аванс ПНН, я знаю случай - человек не платил в прошлом году, а теперь кусает локти, потому что до 23 июля нужно собрать довольно большую сумму", - написал он.