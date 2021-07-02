Сб, 3.07.2021
Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси
1

СГД сообщила о необходимости выплатить аванс подоходного налога с населения: жители Латвии в недоумении

ФОТО: Sattalat Phukkum/Shutterstock

Уже в четверг, 1 июля, несколько человек поделились в Twitter сообщением, полученным от Службы государственных доходов (СГД). Недоумение вызвал тот факт, что в этом году надо совершить предоплату подоходного налога с населения, которая была отменена в связи с распространением Covid-19 в стране.

Людей смутило и то, что Минфин удалил свой пост в Twitter, в котором сообщалось, что лицо, которое ведет хозяйственную деятельность, может игнорировать письмо СГД о выплате аванса подоходного налога.

Кристина Желве комментирует, что "бардак царит немыслимый".

Карлис Кирштейнс спрашивает, "правильно ли он понимает, что официальную переписку с СГД через EDS можно игнорировать, ссылаясь на комментарии в Twitter?".

Некоторые пользователи Twitter озадачены удаленным твитом Министерства финансов.

"Отлично. Получается, что письмо СГД  все-таки НЕОБХОДИМО принять во внимание, и Минфин удалил свой твит. Ну что, мастера, что сказать", - пишет пользователь.

 

Свое мнение высказал и президент Эгил Левитс. Он призывает "правительство и ответственные учреждения активно и последовательно разъяснять общественности изменения в налоговой системе, которые вступили в силу 1 июля. Неясность, возникшая в обществе по этому поводу, должна быть устранена".

Однако обеспокоенный человек призывает платить аванс ПНН.

"Лучше выплатить аванс ПНН, я знаю случай - человек не платил в прошлом году, а теперь кусает локти, потому что до 23 июля нужно собрать довольно большую сумму", - написал он.

НАВЕРХ
Back