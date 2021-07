Видео ⟩ "Я вакцинировалась. Это мой выбор": экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина в Эстонии

Лена Катина - первая русская исполнительница, чей дебютный сингл Never Forget в ремиксе Dave Audé возглавил американский танцевальный чарт Billboard. В 2014 году Лена презентовала дебютный альбом This is who I am в Риме, где состоялся один из ее самых крупных сольных концертов. Уже в мае 2015-го Лена в первый раз стала мамой и взяла тайм-аут в карьере, посвятив себя сыну Александру. С 2017 года она возвращается к активному творчеству, а в 2018 выпускает четыре новых трека и не собирается останавливаться.

Покорив мировой шоу-бизнес в составе скандального дуэта t.A.T.u., Лена намерена продолжать международную карьеру и закрепить мировое признание уже в качестве сольной артистки.