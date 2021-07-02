Видео ⟩ "Я вакцинировалась. Это мой выбор": экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина в Эстонии

В эксклюзивном интервью порталу Limon.ee Лена Катина рассказала, как добралась до Эстонии, о своей жизни в период ограничений, вакцинации и любви к Таллинну и другим европейским городам!

"Обожаю, честно говоря, Таллинн! Он был одним из первых, куда я в принципе приехала на гастроли еще с "Непоседами". То есть это совсем давным-давно. И я помню, меня тогда поразила какая-то сказочность, игрушечность города. Мы гуляли по Старому городу. И каждый раз, когда я прилетала и была такая возможность, мы обязательно шли гулять по Старому городу, потому что мне безумно нравится такая атмосфера. Она действительно сказочная!" - отметила певица.

Лена Катина поделилась с читателями Limon.ee , как ухаживает за своей прической, как выбирает аксессуары, рассказала о своем отношении к шопингу и призналась, что любит ездить на метро.

Первый летний музыкальный фестиваль с иностранными артистами пройдет на Певческом поле уже 3 июля! На сцене: Лена Катина (t.A.T.u.), Haddaway, Вирус!, а также Shanon, Avenue, Ника Марула, Shira, Эрих Кригер, Alterego Cover Band, Маки, Марина Табри и многие другие.

Лена Катина - первая русская исполнительница, чей дебютный сингл Never Forget в ремиксе Dave Audé возглавил американский танцевальный чарт Billboard. В 2014 году Лена презентовала дебютный альбом This is who I am в Риме, где состоялся один из ее самых крупных сольных концертов. Уже в мае 2015-го Лена в первый раз стала мамой и взяла тайм-аут в карьере, посвятив себя сыну Александру. С 2017 года она возвращается к активному творчеству, а в 2018 выпускает четыре новых трека и не собирается останавливаться.

Покорив мировой шоу-бизнес в составе скандального дуэта t.A.T.u., Лена намерена продолжать международную карьеру и закрепить мировое признание уже в качестве сольной артистки.