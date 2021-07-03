Гол и передача Кучерова приблизили "Тампу" к победе в финале Кубка Стэнли
В ночь на 3 июля состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде обыграла "Монреаль Канадиенс" со счётом 6:3.
В ночь на 3 июля состоялся третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде обыграла "Монреаль Канадиенс" со счётом 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Блейк Коулман и Тайлер Джонсон, который оформил дубль. За "Монреаль" голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.
Российский хоккеист Никита Кучеров кроме заброшенной шайбы, сделал голевую передачу, заработал показатель полезности "0" и был признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли.
Также стоит отметить российского вратаря "Тампы" Андрея Василевского, который стал первым голкипером из Европы, одержавшим восемь побед в финальных сериях плей-офф.
Счёт в серии стал 3:0 в пользу "Тампы". Четвёртый матч также пройдёт на льду "Монреаля" в ночь на 6 июля.