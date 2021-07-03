Гол и передача Кучерова приблизили "Тампу" к победе в финале Кубка Стэнли

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Рутта, Виктор Хедман, Никита Кучеров, Блейк Коулман и Тайлер Джонсон, который оформил дубль. За "Монреаль" голы забили Филлип Дано, Ник Судзуки и Кори Перри.

Российский хоккеист Никита Кучеров кроме заброшенной шайбы, сделал голевую передачу, заработал показатель полезности "0" и был признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли.

Также стоит отметить российского вратаря "Тампы" Андрея Василевского, который стал первым голкипером из Европы, одержавшим восемь побед в финальных сериях плей-офф.