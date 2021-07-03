Около 30% жителей Латвии завершили вакцинацию от Covid-19

На этой неделе темпы вакцинации в Латвии аналогичны темпам вакцинации до Лиго. В пятницу от Covid-19 было привито 8797 человек, в том числе первую дозу вакцины получили 2390 человек, а 6407 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 1289 человек были привиты вакциной Johnson&Johnson, для которой требуется всего одна доза.

В рабочие дни прививки получают в среднем 12 400 человек в день. Пока что этот показатель является самым высоким за неделю с 24 мая, когда в среднем прививались около 16 500 человек в день. Рекордное количество привитых за один день зафиксировано 28 мая, когда были привиты около 24 400 человек. С 10 мая в Латвии еженедельно в течение четырех недель подряд прививались более 100 000 человек, но летом эти показатели значительно снизились.

В качестве первой дозы на этой неделе использовалась в основном вакцина Pfizer. Вакцина Pfizer также чаще всего использовалась и для второй дозы, но также использовались и вакцины других производителей.

На данный момент около 605 000 человек в Латвии получили первую дозу вакцины от Covid-19, а около 562 000 человек завершили процесс вакцинации. Соответственно около 32% населения получило первую дозу вакцины от Covid-19, а завершило вакцинацию приблизительно 29,8% населения страны.