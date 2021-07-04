Звездные страсти ⟩ У Михаила Галустяна роман с сестрой Ольги Бузовой, а Анастасия Решетова приняла ислам

У Михаила Галустяна роман с Анной Бузовой

Михаил Галустян и сестра Ольги Бузовой замечены на вечеринке в одном из отелей Красной Поляны. СМИ пишут, что по словам очевидцев звезды прекрасно проводили время друг с другом и наслаждались отдыхом в бассейне. Об этом пишет StarHit.ru.

Напомним, 33-летняя Анна Бузова около 10 лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным, а Михаил Галустян женат.

Но есть предположение, что это были съемки очередного клипа Галустяна для его проекта Super Жорик. Вместе с Бузовой и шоуменом были замечены Андрей Григорьев-Апполонов с братом Виктором и многочисленные девушки модельной внешности в разноцветных бикини.

Кроме того, на днях стало известно, что в Сочи стартовали съемки полнометражной картины Галустяна "Папы". Это лента из четырех новелл. Каждая новелла рассказывает историю о проблеме взаимоотношений между отцами и детьми. В картине задействованы актеры Дмитрий Нагиев , Юрий Стоянов, Сергей Безруков, Марк Богатырев, Игорь Жижикин.

Анастасия Решетова приняла ислам

Портал StarHit.ru сообщает, что во время своего прямого эфира в Instagram 25-летняя Анастасия Решетова призналась, что начала изучать мусульманскую религию около пары месяцев назад. Недавно модель рассказала, что теперь исповедует ислам. Звезда указала, что полностью отказалась от алкоголя и всерьез взялась за изучение Корана.

"Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял", - цитирует экс-возлюбленную Тимати СМИ.

Ранее уже ходили слухи, что у Анастасии появился богатый поклонник из восточной страны. Теперь говорят, что именно из-за него Решетова решила сменить религию и имя. Но звезда эти догадки опровергает.