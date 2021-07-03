В России пятый день подряд зарегистрировали рекордную смертность от Covid-19
В России пятый день подряд зарегистрировали рекордную смертность от Covid-19 - 697 человек за сутки, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
В России пятый день подряд зарегистрировали рекордную смертность от Covid-19 - 697 человек за сутки, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
В России по состоянию на 11:15 утра 3 июля за сутки умерли 697 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб.
Это новый суточный рекорд с начала пандемии. В предыдущие четыре дня также фиксировали рекордный прирост: 29 июня умерли 652 человека, 30 июня - 669, 1 июля - 672, 2 июля - 679.
Всего в России с начала пандемии умерли 137 262 человека.
За сутки в России выявили 24 439 новых случаев заражения Covid-19, что стало максимальным количеством случаев с 15 января. Общее число выявленных случаев достигло 5 585 799. За сутки выздоровели 17 899 заболевших Covid-19, с начала пандемии - 5 053 417.