В России пятый день подряд зарегистрировали рекордную смертность от Covid-19

В России по состоянию на 11:15 утра 3 июля за сутки умерли 697 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб.

Это новый суточный рекорд с начала пандемии. В предыдущие четыре дня также фиксировали рекордный прирост: 29 июня умерли 652 человека, 30 июня - 669, 1 июля - 672, 2 июля - 679.

Всего в России с начала пандемии умерли 137 262 человека.