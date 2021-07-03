Covid-19: В Литве выявлено 35 новых случаев, в Эстонии - 39

Литва

Вчера был сделан 11 851 тест на Covid-19, таким образом, доля положительных результатов составила 0,3%.

С начала пандемии в стране коронавирус был выявлен у 278 863 человек, 267 903 человека считаются выздоровевшими.

С начала пандемии Covid-19 в Литве умерло 4389 человек, заразившихся коронавирусом.

В настоящее время в больницах проходят лечение 96 пациентов с Covid-19, 16 из которых находятся в реанимации. 16 пациентам требуется искусственная вентиляция легких, а в лечении 71 пациента применяются кислородные маски.

По данным Департамента статистики, на 3 июля двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве составляет 19 случаев.

Всего в Литве от Covid-19 привито 1 251 425 человек, в том числе 1 075 665 человек завершили вакцинацию.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 39 новых случаев коронавируса, при этом сообщений о смерти людей, заразившихся Covid-19, не поступало, сообщил в субботу Департамент здравоохранения.

В пятницу было сделано 2950 тестов на Covid-19, таким образом доля положительных результатов составила 1,3%. Всего в Эстонии было сделано 1 535 075 тестов на коронавирус.

Общее количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 в Эстонии достигло 131 161. С начала пандемии в Эстонии умерли 1269 человек, заразившихся коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения на 3 июля составляет 28,8 случая.