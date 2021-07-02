"Мисс Москва - 2021" стала Аля Саламова: что известной о самой красивой девушке российской столицы

В среду в московском театре Et Ceterа прошло роскошное мероприятие - 25-й конкурс женской красоты "Мисс Москва - 2021".

Корону первой красавицы Москвы в этом году завоевала 23-летняя Аля Саламова, в активе которой уже есть звание "Мисс Рублевская красавица".

"Я безумно счастлива одержать победу в 25-м, юбилейном конкурсе "Мисс Москва – 20/21". Буду с гордостью носить титул и на этом я не останавливаюсь, дальше больше! Спасибо всем, кто принимал участие, всем жюри и организаторам. Я вас не подведу", - написала девушка на своей страничке в Instagram.

Кстати, свой блог Аля Саламова ведет недавно, подписчиков у Али около 5 тысяч.

Самая красивая девушка Москвы призналась, что с детства мечтала стать участницей подобного конкурса. "У меня есть старшая сестра, а когда я была малышкой, то видела, как она подготавливалась, надевала красивые платья. И я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую. Для поддержания идеальной формы я занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, а больше ничего и не делаю, - рассказала Аля Салямова в беседе с "Комсомольской правдой".