В Риге из горящей квартиры были спасены девять человек

Сегодня около 5 часов утра спасателей вызвали в Ригу, где в квартире на втором этаже шестиэтажного дома возник пожар повышенной опасности. Квартира площадью 20 квадратных метров горела открытым пламенем.

По словам Витолы, семь человек эвакуировались из здания до приезда VUGD, а еще девять человек были выведены из задымленного здания пожарными в кислородных масках. Жертв пожара нет. Пожар повышенной опасности был потушен примерно за два часа.

В свою очередь вчера около 18:00 в VUGD поступил вызов на пожар в Цесисе, где в четырехэтажном доме горела кухня площадью восемь квадратных метров. Витола подчеркнула, что о пожаре предупредил установленный в квартире датчик дыма.