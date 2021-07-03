Остапенко и Севастова завершили выступления на Уимблдоне

Алёна Остапенко в третьем раунде Уимблдонского турнира уступила австралийке Айле Томлянович со счётом 6:4, 4:6, 2:6. Отметим, что поединок был приостановлен из-за дождя при счёте 4:2 в пользу Остапенко.

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Остапенко, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге WTA, сделала два эйса, пять брейков и восемь раз ошиблась при подаче. Томлянович (75 WTA) трижды подала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

В четвёртом круге Уимблдона 28-летняя Томлянович сыграет с британкой Эммой Радукану, которая в третьем раунде выбила румынку Симону Кырстю.

В другом матче латвийская теннисистка Анастасия Севастова также не смогла преодолеть барьер третьего круга Уимблдона, уступив 17-й ракетке мира Барборе Крейчиковой из Чехии со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 5:7.

Матч получился очень напряжённым и продолжался 2 часа 31 минуту. За это время 25-летняя чешка выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. 31-летняя Севастова четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала четыре брейка. Ранее теннисистки не встречались.