Дания вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Дании завоевала путёвку в полуфинал Евро-2020, обыграв команду Чехии.
Сборная Дании завоевала путёвку в полуфинал Евро-2020, обыграв команду Чехии.
Матч проходил на стадионе "Олимпийский" в Баку и завершился со счётом 2:1 в пользу датской сборной.
Счёт на 5-й минуте встречи открыл Томас Дилейни, который замкнул головой передачу Йенса Ларсена. На 42-й минуте Каспар Дольберг увеличил преимущество датчан, переправив мяч ударом в касание после шикарного кросса в исполнении Йоакима Мехле.
В самом начале второго тайма Владимир Цоуфал прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, где Патрик Шик подставил ногу и поразил ворота голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля.
Благодаря этому голу нападающий сборной Чехии догнал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров чемпионата Европы - у обоих футболистов по 5 голов.
Отметим, что сборная Дании вышла в полуфинал Евро впервые с 1992 года. Тогда она выиграла турнир.
В 1/2 финала сборная Дании сыграет с победителем пары Англия - Украина, которые проведут свой матч сегодня в 22:00.
Расписание матчей 1/4 финала:
Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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