Сб, 3.07.2021
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Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел РФ

Дания вышла в полуфинал Евро-2020

ФОТО: Pool via REUTERS/Scanpix

Сборная Дании завоевала путёвку в полуфинал Евро-2020, обыграв команду Чехии.

Матч проходил на стадионе "Олимпийский" в Баку и завершился со счётом 2:1 в пользу датской сборной.

Счёт на 5-й минуте встречи открыл Томас Дилейни, который замкнул головой передачу Йенса Ларсена. На 42-й минуте Каспар Дольберг увеличил преимущество датчан, переправив мяч ударом в касание после шикарного кросса в исполнении Йоакима Мехле.

В самом начале второго тайма Владимир Цоуфал прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, где Патрик Шик подставил ногу и поразил ворота голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля.

Благодаря этому голу нападающий сборной Чехии догнал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров чемпионата Европы - у обоих футболистов по 5 голов.

Отметим, что сборная Дании вышла в полуфинал Евро впервые с 1992 года. Тогда она выиграла турнир.

В 1/2 финала сборная Дании сыграет с победителем пары Англия - Украина, которые проведут свой матч сегодня в 22:00.

Расписание матчей 1/4 финала:

  • 3 июля, 22:00, Англия - Украина (Олимпийский стадион, Рим)

Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

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