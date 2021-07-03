Дания вышла в полуфинал Евро-2020

Матч проходил на стадионе "Олимпийский" в Баку и завершился со счётом 2:1 в пользу датской сборной.

Счёт на 5-й минуте встречи открыл Томас Дилейни, который замкнул головой передачу Йенса Ларсена. На 42-й минуте Каспар Дольберг увеличил преимущество датчан, переправив мяч ударом в касание после шикарного кросса в исполнении Йоакима Мехле.

В самом начале второго тайма Владимир Цоуфал прорвался по правому флангу и навесил в штрафную, где Патрик Шик подставил ногу и поразил ворота голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля.

Благодаря этому голу нападающий сборной Чехии догнал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров чемпионата Европы - у обоих футболистов по 5 голов.

Отметим, что сборная Дании вышла в полуфинал Евро впервые с 1992 года. Тогда она выиграла турнир.

В 1/2 финала сборная Дании сыграет с победителем пары Англия - Украина, которые проведут свой матч сегодня в 22:00.

Расписание матчей 1/4 финала :

3 июля, 22:00, Англия - Украина (Олимпийский стадион, Рим)

Полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.