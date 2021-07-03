Опять духота? Чего ждать от погоды в воскресенье
Днем в воскресенье, 4 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
Днем в воскресенье, 4 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
В Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Ночью будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов, на побережье местами - до +20 градусов.
В течение дня будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.
В воскресенье в Риге ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Будет дуть восточный ветер - от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, днем столбик термометра в тени поднимется до +27 градусов.