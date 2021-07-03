Сб, 3.07.2021
В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам. Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел РФ
Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел РФ

Опять духота? Чего ждать от погоды в воскресенье

Жара в городе ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Днем в воскресенье, 4 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.

В Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +12...+17 градусов, на побережье местами - до +20 градусов.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

В воскресенье в Риге ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Будет дуть восточный ветер - от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, днем столбик термометра в тени поднимется до +27 градусов.

НАВЕРХ
Back