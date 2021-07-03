Видео ⟩ В центре Таллинна произошло нападение на девушку с радужным флагом

Вчера, 2 июля, на площади Вабадузе в Таллинне прошел велосипедный тур, направленный на привлечение внимания к пробелам в эстонском законодательстве, из-за которых равные права и возможности для ЛГБТ+ по-прежнему не гарантируются. В нем приняла участие и молодая художница Элина Масинг, пишет Elu24.

Однако перед началом велосипедного тура Маcинг поделилась в социальных сетях кадрами инцидента, который произошел около пяти часов вечера на площади Вабадузе.

А именно, двое молодых людей в камуфляжной одежде пытались отобрать у девушки радужный флаг. "Отпусти", - громко говорит девушка человеку, который пытается отобрать флаг. В ролике, который длится больше минуты, можно услышать, как девушка просит вызвать полицию.

"У одной девушки на шее был флаг и молодой человека стянул его. В полицию было сделано заявление. Кричали на немецком языке", - рассказала Elu24 Элина.

Личность напавшего на девушку молодого человека была установлена незадолго до начала велотура, передает Postimees.

Напавший на девушку молодой человек. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Одна из организаторов мероприятия Анн Вайда сказала Postimees, что в этом году они хотели спокойно провести мероприятие. "Я не хотела громко это рекламировать", - сказала Вайда. По ее словам, в целях безопасности информация о мероприятии распространялась в группах среди друзей: "В Тарту уже вчера гуляли... И там тоже у одного человека вырвали флаг из рук".

Как они справляются с негативными реакциями? "Лично я достаточно долго являюсь ЛГБТ+ активисткой, поэтому больше не боюсь этого. Я также публиковала публичные посты, на которые я получала негативные отзывы, но теперь я лично достигла в своей жизни той точки, когда меня это больше не беспокоит. В некоторой степени я сочувствую тем людям, у которых столько гнева и энергии для ненависти", - призналась руководитель группы организаторов мероприятия Анетт Мялетъярв.