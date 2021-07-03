Избрано новое правление партии "Движение "За!""; Павлютс сохранил должность председателя правления

В состав правления избраны Даце Блуке, Даниэль Павлютс, Инесе Войка, Мартиньш Стакис, Лайма Гейкина, Мария Голубева, Мартиньш Штейнс, Мик Целминьш, Петерис Винькелис, Улдис Думиньш и Вита Анда Терауда.

Оценивая, что было сделано за первые четыре года, глава партии, министр здравоохранения Даниэль Павлютс выразил мнение, что "За!" стала сильным либеральным голосом в национальной политике Латвии. В сотрудничестве с партнерами партии удалось провести региональную реформу, принять закон об общественных СМИ, получить власть в Рижской думе и назначить на многие посты "современно мыслящих людей", например, председателя Конституционного суда Саниту Осипову и Государственного контролера Роланда Ирклиса.

Коронавирус: успехи и ошибки

Павлютс и члены его партии высоко оценили управление кризисом, вызванным пандемией Covid-19, но признали ошибки в закупке вакцин. В качестве достижения было названо увеличение финансирования системы здравоохранения и заработной платы врачей.