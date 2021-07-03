Видео ⟩ В Латвии становится все больше медведей. 🐻 Чем это чревато и не стоит ли снова разрешить охоту?

Лес в окрестностях Лимбажи, в волости Катвару, уже несколько лет является постоянным местом обитания медведей. Их засняли у кормушки для животных недавно, на Лиго. Медведи регулярно посещают кормушки, установленные членами охотничьего клуба Pociems.

"Можно видеть, как он выходит, нос показывается, а потом он тут же ложится".

Член охотничьего клуба Pociems Монта Приедите установила в кормушке видеокамеру и второй год подряд регулярно фиксирует активность медведей.

Этим летом у кормушки были замечены как минимум три медведя. Эксперты расходятся во мнениях относительно их кормления. Монта отмечает, что сытый медведь не пойдет в дома людей.

"Если они смогут получить продовольственную базу в лесу, они не пойдут в город", - говорит член охотничьего клуба.

Существует и противоположная точка зрения, согласно которой дополнительный корм позволяет медведям быстрее размножаться. Благодаря кормлению выживают больше детенышей.

В соцсетях много видео и фото латвийских медведей. У жителей разные взгляды на то, как реагировать на увеличение их количества.

На карте показаны места, где чаще всего удавалось зафиксировать действия медведей, увидеть их следы, а также места, где люди встречали медведя лицом к лицу. Совсем недавно медведя видели возле велодорожки в Юрмале и даже в окрестностях Лиепаи. Во многих местах зафиксированы повреждения, которые нанесли эти животные.

Люди опасаются

Последствиях нанесенного медведями урона жители собирают на странице в Facebook под названием "СТОП! Волки и медведи захватывают Балтию".

В группу присылают доказательства ущерба, нанесенного лесными зверями. В большинстве случаев страдают ульи, и их хозяева часто призывают ограничить количество медведей.

"Прямо сейчас стремительный подъем, ускорение". Исследователь дикой природы Янис Озолиньш отмечает, что в Латвии живет около 60 медведей, и их число продолжает расти. Ученый подчеркивает, что численность медведей в Латвии еще не достигла стабильной популяции. Таким образом, согласно директиве Европейского Союза, медведи находятся под защитой в Латвии и не подлежат охоте.

"Основное требование - защитить медведей, чтобы популяция развивалась, если этого не происходит, а если происходит, то чтобы она сохранялась благоприятной. Третье - поддержание подходящей среды обитания", - сообщил исследователь из Института лесоводства Silava.

О благоприятных для медведей условиях можно говорить только тогда, когда их количество стабильно на протяжении нескольких лет и равномерно по всей территории страны.

Каким было бы максимальное количество медведей в Латвии, исследователи сказать не могут,

об этом мы узнаем только тогда, когда количество этих крупных животных перестанет увеличиваться. Только тогда, возможно, можно будет говорить об охоте на медведей.