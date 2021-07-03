Видео ⟩ Разрушительный оползень в Японии: два человека погибли, полностью засыпано 80 домов

Не менее 19 человек пропали без вести, рассказал СМИ представитель префектуры. Неназванный источник AP в агентстве по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями же заявил, что могли пропасть около 100 человек.
В соцсетях опубликовано несколько видео, снятых во время оползня. Мощный поток спускается с вершины горы через улицы города к морю, по пути ломая дома. Всего стихия затронула около 300 зданий, сообщил мэр города Сакаэ Сайто. Примерно 80 домов находятся полностью под землей.
Оползень произошел после проливных дождей, которые прошли в некоторых районах Японии на этой неделе. За первые три дня июля в Атами выпало больше осадков, чем за месяц.