Сб, 3.07.2021
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Дебора Дэйвис, экстрасенс

Видео ⟩ Разрушительный оползень в Японии: два человека погибли, полностью засыпано 80 домов

ФОТО: Скриншот из видео

В курортном городе Атами в Японии, префектура Сидзуока в субботу, 3 июля сошел оползень. В результате этого погибли как минимум два человека, сообщает "Медуза" со ссылкой на NHK.

Не менее 19 человек пропали без вести, рассказал СМИ представитель префектуры. Неназванный источник AP в агентстве по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями же заявил, что могли пропасть около 100 человек.

В соцсетях опубликовано несколько видео, снятых во время оползня. Мощный поток спускается с вершины горы через улицы города к морю, по пути ломая дома. Всего стихия затронула около 300 зданий, сообщил мэр города Сакаэ Сайто. Примерно 80 домов находятся полностью под землей.

Оползень произошел после проливных дождей, которые прошли в некоторых районах Японии на этой неделе. За первые три дня июля в Атами выпало больше осадков, чем за месяц.

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