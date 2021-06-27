Главное за 3 июля ⟩ Трагедия в "Королевстве кроликов", неприятные новости от СГД и "Нашествие столбиков"

События дня:

Трагедия в "Королевстве кроликов": в разрушительном пожаре погибло около 200 кроликов и 23 свиньи. Этим утром около 9:30 в VUGD поступил вызов в Ледманскую волость Огрского края, где, по предварительной информации, горел сарай. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горели сарай с домашним скотом и две другие хозяйственные постройки общей площадью 450 квадратных метров, а также автомобиль и прицеп трактора.

СГД сообщила о необходимости выплатить аванс подоходного налога с населения: жители Латвии в недоумении. В четверг, 1 июля, несколько человек поделились в Twitter сообщением, полученным от Службы государственных доходов (СГД). Недоумение вызвал тот факт, что в этом году надо совершить предоплату подоходного налога с населения, которая была отменена в связи с распространением Covid-19 в стране. Людей смутило и то, что Минфин удалил свой пост в Twitter, в котором сообщалось, что лицо, которое ведет хозяйственную деятельность, может игнорировать письмо СГД о выплате аванса подоходного налога.

"Нашествие столбиков": на улицах Риги появились новые элементы дорожного движения. Что о них думают рижане? В последние месяцы на улицах в центре Риги и в окрестностях появились новые элементы дорожного движения - резиновые столбики, которым многие горожане рады из-за повышения безопасности, а другие называют это "нашествием столбиков" и жалуются, что ограничено слишком много территории. Кто же прав?

Как Беларусь стала перевалочным пунктом для незаконной миграции в ЕС. 1 июля литовские пограничники задержали очередную группу из 36 иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Литву из Беларуси. Таким образом, с начала года в Литву пытались попасть 672 мигранта из Беларуси. Это вдвое больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Коронавирус:

Выявлено 60 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 45,6. Всего в пятницу в Латвии было сделано 9545 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%. Оба этих показателя в настоящее время позволяют Латвии войти в список "зеленых стран" Европейского Союза (ЕС), что означает меньшие ограничения на передвижение.

Словакия продает обратно России большую часть ранее закупленных вакцин "Спутник V". Россия закупила вакцины по той же цене, по которой ранее продавала их в Братиславу, сообщает радио Словакии. Неофициально известно, что одна доза "Спутника V" стоит 9,95 доллара. Эти вакцины пользовались низким спросом в стране.

"Врачи, которые лечат Марину, не дают интервью": представитель МакSим о лечении певицы и флешмоб в соцсетях. Менеджер подчеркнула, что сейчас СМИ сообщают много неправдивой и непроверенной информации. Издание "Московский комсомолец" ранее писало, что у певицы имеются заболевания, поражающие печень, а после появились новости о блокировке ее счетов. Все эти новости менеджер опровергла.

Почитать, чтобы отвлечься:

"Как у Петра, но похитрее": капитан "Штандарта" о своем паруснике, мечтах и миссии. До 10 июля в порту Андрейоста гостит фрегат "Штандарт", копия корабля петровской эпохи. Его современная история тянет на приключенческий роман: судно строили студенты своими руками, потом годами судились за право законно ходить по морям и не снимали российский флаг несмотря на тяжбы. Паруса "Штандарта" - магнит для всех, кто ценит море и дух свободы. Журнал Klik поговорил с капитаном Владимиром Мартусем и делится вдохновением.

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Фото 〉 Перевернутая радуга? Этим утром в Латвии наблюдали редкое природное явление. Оптическое явление вызвано кристаллами льда в тонких перьевых облаках, которые преломляют солнечный свет, но этот тип гало образуется только тогда, когда солнце опускается ниже 33,2 градуса, поэтому увидеть его летом можно не всегда.