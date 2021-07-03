Последняя информация о распространении коронавируса в Латвии. Где болеют больше?

Из 60 новых случаев Covid-19, зарегистрированных в Латвии вчера, 2 июля, 25 зафиксированы в Риге. Двухнедельный кумулятивный показатель Covid-19 в настоящее время является самым высоким в Сигулдском и Аугшдаугавском краях.

Всего за последние две недели Covid-19 в столице заразились 348 человек.

Относительно большее количество случаев было зарегистрировано также в Вентспилсе и Сигулдском краях, в ряде других муниципалитетов было зарегистрировано небольшое количество новых случаев.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 348, в Даугавпилсе - 56, в Сигулдском районе - 40, а в Аугшдаугавском районе - 30 жителей.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии сейчас 45,6 случая.

В 11 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 4 он превышен на 50%. Это Сигулда, Аугшдаугавский край, Даугавпилс и Вентспилс. Также относительно высока доля инфицированных в Прейлиском, Кулдигском и Саласпилсском районах.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.