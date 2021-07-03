Последняя информация о распространении коронавируса в Латвии. Где болеют больше?
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) собрал данные о случаях Covid-19, выявленных в Латвии за последний день.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) собрал данные о случаях Covid-19, выявленных в Латвии за последний день.
Из 60 новых случаев Covid-19, зарегистрированных в Латвии вчера, 2 июля, 25 зафиксированы в Риге. Двухнедельный кумулятивный показатель Covid-19 в настоящее время является самым высоким в Сигулдском и Аугшдаугавском краях.
Всего за последние две недели Covid-19 в столице заразились 348 человек.
Относительно большее количество случаев было зарегистрировано также в Вентспилсе и Сигулдском краях, в ряде других муниципалитетов было зарегистрировано небольшое количество новых случаев.
Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 348, в Даугавпилсе - 56, в Сигулдском районе - 40, а в Аугшдаугавском районе - 30 жителей.
Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии сейчас 45,6 случая.
В 11 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 4 он превышен на 50%. Это Сигулда, Аугшдаугавский край, Даугавпилс и Вентспилс. Также относительно высока доля инфицированных в Прейлиском, Кулдигском и Саласпилсском районах.
Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.
Из новых случаев, зарегистрированных в прошлый день, 17 - в возрасте от 40 до 49 лет, по девять - в возрасте от 20 до 29 и от 50 до 59 лет, семь - старше 70 лет и меньше пациентов в других возрастных группах.