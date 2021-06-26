Учения с ветерком: в Черном море проходят военные учения Украины и НАТО. В Москве обеспокоены

Самыми масштабными за всю историю их проведения названы совместные военные учения Украины и НАТО в Черном море, стартовавшие в начале этой недели. В "Морском бризе 2021" участвуют почти тридцать стран с 30 кораблями, катерами и судами, 5000 военнослужащих и 50 единицами вооружений и военной техники. Накануне во время своей ежегодной "Прямой линии" российский президент назвал происходящее "освоением Украины странами НАТО" и подчеркнул, что для России это создает существенные проблемы в сфере безопасности.