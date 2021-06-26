Вс, 4.07.2021
Как у Петра, но похитрее Владимир Мартусь, капитан фрегата "Штандарт"
Владимир Мартусь, капитан фрегата "Штандарт"
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Учения с ветерком: в Черном море проходят военные учения Украины и НАТО. В Москве обеспокоены

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

  • "Дельта" КОВИДа: рекордная смертность в России и очереди за вакциной
  • "Прямолинейно": Путин пообщался с россиянами
  • "С ветерком": в Черном море проходят совместные военные учения Украины и НАТО "Морской бриз"

Самыми масштабными за всю историю их проведения названы совместные военные учения Украины и НАТО в Черном море, стартовавшие в начале этой недели. В "Морском бризе 2021" участвуют почти тридцать стран с 30 кораблями, катерами и судами, 5000 военнослужащих и 50 единицами вооружений и военной техники. Накануне во время своей ежегодной "Прямой линии" российский президент назвал происходящее "освоением Украины странами НАТО" и подчеркнул, что для России это создает существенные проблемы в сфере безопасности. 

Все подробности - в новом выпуске!

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 
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