"Конспирология всегда выгоднее, чем наука". Антрополог РАНХиГС о том, почему люди верят фейкам о вакцинах

Чем слабее доверие к институтам власти (медицине, суду и так далее), тем сильнее доверие к тем, кто среди нас, такой же, как я. И вот - вуаля - и приходит сестра кассира.

Би-би-си: А играет ли роль, что в случае с вакцинацией на каждого конкретного человека возлагается большая ответственность: от его решения зависит, будут ли заболевать и умирать другие люди?

А.А.: В целом у нас очень плохо развито понятие общественного блага. Многие живут по принципу "моя хата с краю".

Россия - это страна индивидуалистов. Это страна людей, которые рассчитывают на себя. По этой причине многие люди не считают, что какое-то действие с собой - это вклад в социальный мир вокруг.

Из-за этого на них очень плохо действует аргумент, что надо прививаться, чтобы незнакомые тебе старики не умерли.

А если ты, условно говоря, веришь, что коронавируса вообще нет, то и ответственность ты никакую не несешь. Все придумано злой волей, мировым правительством, но ты и сделать ничего не можешь, и заразить никого не можешь, потому что вируса-то нет.

Би-би-си: Как вы думаете, появление зарубежных вакцин в России помогло бы?

А.А.: Из тех, с кем я записывала интервью, многие говорили, что да, они бы привились Pfizer, потому что они больше доверяют зарубежным вакцинам. И это действительно бы создало некоторую конкуренцию.

Центр вакцинации в Белграде: слева направо: вакцины AstraZeneca, Pfizer Inc, Sputnik V и Sinopharm ФОТО: OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images

Но нельзя выпускать из виду, что люди могут так говорить, чтобы опять снять с себя ответственность. Мол, я бы привился, но не могу.

Как мне сказала одна женщина, "я бы привилась, но мне нужен свободный день, чтобы отлежаться после работы. А мне такой день не дают". А я говорю - так можно привиться в выходные. И все. Молчание.

Би-би-си: Я заметила, что в антиваксерсих группах и чатах очень много антисемитизма - теории про масонов, что у Собянина на самом деле еврейская фамилия и так далее. Между этими настроениями есть корреляция?

А.А.: Про настоящую еврейскую фамилию Собянина было придумано в качестве шутки несколько лет назад, а теперь распространилось на полном серьезе.

Действительно, современный низовой антисемитизм пересекается с антивакционными настроениями, потому что и то, и другое выстраивает очень похожую картину, по сути своей ксенофобскую. В этой картине мира говорится, что есть некая тайная замаскированная группа людей, которая хочет у нас что-то отнять за счет какого-то действия и поработить нас.

В одной ситуации это евреи, в другой - Билл Гейтс или мировые фармкомпании. Поэтому по внутренней логике антивакцинаторство и антисемитизм действительно очень похожи.

Би-би-си: Что должны сделать власти, чтобы изменить ситуацию и убедить большее число людей вакцинироваться?

А.А.: Первое - нужно больше доступных данных о том, как работает прививка.

Курсы по служению в период пандемии для священников в Москве ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS

Второе - навести порядок на собственной "кухне". Противоречивые высказывания от разных чиновников дают повод для прекрасных фольклорных текстов, которые ходят по сети.

Негативно срабатывает и пропагандистская война против западных прививок на госканалах. В российских соцсетях сразу начинает распространяться массово информация о том, что от Pfizer или AstraZeneca кто-то умер. И людям уже неважно, что от Pfizer, важно, что в целом от прививки. А другие думают - "ага, если западные вакцины так прессуют, значит они-то и хороши: не буду прививаться "Спутником", жду Pfizer".

Третье - усиливать научно-популярную работу. Публиковать детские книжки о прививках.