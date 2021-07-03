Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Украины потерпела разгромное поражение от команды Англии в 1/4 финала Евро-2020 и завершила выступления на турнире.
Сборная Украины потерпела разгромное поражение от команды Англии в 1/4 финала Евро-2020 и завершила выступления на турнире.
Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме и завершился со счётом 4:0 в пользу английской сборной.
Уже на 4-й минуте Гарри Кейн открыл счёт в матче благодаря передаче Рахима Стерлинга, который вывел английского нападающего один на один с вратарём. До перерыва у сборной Украины было несколько неплохих моментов, чтобы сравнять, но подводила реализация.
В самом начале второго тайма Англия получила право на опасный стандарт, который исполнил Люк Шоу. Защитник "Манчестер Юнайтед" подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота и удвоил преимущество своей команды.
Всего четыре минуты спустя Шоу вновь стал ассистентом при взятии ворот - на этот раз голом отметился Гарри Кейн, который оформил дубль. На 63-й минуте после подачи с углового головой забил Джордан Хендерсон, для которого этот гол стал первым за национальную сборную Англии.
Сборная Англии сыграет в полуфинале Евро впервые с 1996 года. Тогда Англия проиграла Германии - будущему победителю того чемпионата Европы.
В 1/2 финала сборная Англии сыграет с Данией. Матч пройдёт 7 июля в 22:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Расписание матчей 1/2 финала:
Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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