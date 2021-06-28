Выявлен 31 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель - 43,4

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 59 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 43,4 случая.

Всего в субботу в Латвии сделано 7418 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,4%.

Оба этих показателя в настоящее время позволяют Латвии войти в список "зеленых стран" Европейского Союза (ЕС), что означает меньшие ограничения на передвижение. В этот список входят страны с кумулятивным показателем заболеваемости менее 75 случаев и удельным весом положительных результатов менее 1%, в то время как если показатель положительных результатов составляет от 1% до 4%, кумулятивная заболеваемость должна быть ниже 50 случаев.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был подтвержден у 137 631 человек.

По данным агентства LETA, количество пациентов с Covid-19 с тяжелым течением заболевания, проходящих лечение в больницах, в настоящее время является самым низким с 18 ноября прошлого года.

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), в больницах лечатся в настоящее время 92 пациента с коронавирусом. Из них 76 человек имеют среднетяжелое течение болезни и 16 - тяжелое течение.

В течение последних суток два пациента были помещены в больницы и шесть пациентов выписаны.