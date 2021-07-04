В Риге почтят память жертв геноцида евреев

Как сообщили в пресс-службе Сейма, возложение цветов начнется в 12 часов дня и состоится у мемориала жертвам геноцида евреев в Риге на улице Гоголя, 25. В мероприятии примут участие президент Эгил Левитс и другие высокопоставленные лица.

"Люди были жестоко уничтожены, мы не можем вернуть их, но память о холокосте должна оставаться и передаваться из поколения в поколение, потому что он никогда не должен повториться. Нет оправдания безразличию и нет срока давности у преступлений против человечности ", - сказала спикер Сейма Инара Мурниеце.

В память о жертвах геноцида еврейского народа премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр обороны Артис Пабрикс возложат цветы к мемориалу у Большой хоральной синагоги в Риге.

"4 июля - день, когда Латвии коснулась мировая трагедия холокоста. Помня о тех, кто пострадал от зверств нацистского режима 80 лет назад, мы должны культивировать ценности, объединяющие общество. По мере роста культурного разнообразия в Европе, к сожалению, растет и антисемитизм. Мы не должны забывать об угрозе, которую он представляет для свободы личности , - подчеркнул министр обороны.

День памяти жертв геноцида еврейского народа посвящен памяти 70 000 латвийских евреев, уничтоженных в период с 1941 по 1945 год в оккупированной нацистами Латвии. 80 лет назад - 4 июля 1941 года - по приказу нацистских оккупационных властей были сожжены Большая хоральная синагога на улице Гоголя и четыре других еврейских храма в столице.