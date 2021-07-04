Фото ⟩ На Филиппинах разбился военный самолет: погибли по меньшей мере 29 человек, еще 50 - были спасены

Самолет потерял мощность при посадке и не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу, заявил главнокомандующий филиппинской армией генерал Сирилито Собеджана.

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (📸: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7 — Phil News Agency (@pnagovph) July 4, 2021

Погибли, по уточненным данным, не менее 29 военных. Еще 50 госпитализированы, а 17 числятся пропавшими без вести, передало агентство AP. Ранее сообщалось о 17 погибших. Спасательная операция на месте крушения продолжается.

"Мы молимся о том, чтобы спасти больше жизней", - заявил генерал Собеджана.

Самолет перевозил военнослужащих на остров Холо для борьбы с терроризмом. На юге Филиппин действуют группы боевиков, в том числе исламистская группировка "Абу Сайаф", которая похищает людей с целью выкупа.