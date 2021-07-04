Фото ⟩ На Филиппинах разбился военный самолет: погибли по меньшей мере 29 человек, еще 50 - были спасены

Самолет потерял мощность при посадке и не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу, заявил главнокомандующий филиппинской армией генерал Сирилито Собеджана.
Погибли, по уточненным данным, не менее 29 военных. Еще 50 госпитализированы, а 17 числятся пропавшими без вести, передало агентство AP. Ранее сообщалось о 17 погибших. Спасательная операция на месте крушения продолжается.
"Мы молимся о том, чтобы спасти больше жизней", - заявил генерал Собеджана.
Самолет перевозил военнослужащих на остров Холо для борьбы с терроризмом. На юге Филиппин действуют группы боевиков, в том числе исламистская группировка "Абу Сайаф", которая похищает людей с целью выкупа.
Это вторая авиакатастрофа за месяц на Филиппинах. В конце июня в стране разбился военный вертолет S-70i Black Hawk. Все шесть человек, которые находились на борту, погибли. До окончания расследования причин аварии власти Филиппин запретили полеты еще 15 вертолетов, которые были куплены вместе с разбившимся S-70i Black Hawk в 2019 году.