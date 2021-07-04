Вс, 4.07.2021
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Ингрида Шимоните, глава правительства Литвы

Фото ⟩ На Филиппинах разбился военный самолет: погибли по меньшей мере 29 человек, еще 50 - были спасены

На Филиппинах разбился военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules. Крушение произошло на острове Холо провинции Сулу на юге страны. На борту находились 92 человека. По меньшей мере 29 из них погибли, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.

Самолет потерял мощность при посадке и не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу, заявил главнокомандующий филиппинской армией генерал Сирилито Собеджана.

Погибли, по уточненным данным, не менее 29 военных. Еще 50 госпитализированы, а 17 числятся пропавшими без вести, передало агентство AP. Ранее сообщалось о 17 погибших. Спасательная операция на месте крушения продолжается.

"Мы молимся о том, чтобы спасти больше жизней", - заявил генерал Собеджана.

Самолет перевозил военнослужащих на остров Холо для борьбы с терроризмом. На юге Филиппин действуют группы боевиков, в том числе исламистская группировка "Абу Сайаф", которая похищает людей с целью выкупа.

Это вторая авиакатастрофа за месяц на Филиппинах. В конце июня в стране разбился военный вертолет S-70i Black Hawk. Все шесть человек, которые находились на борту, погибли. До окончания расследования причин аварии власти Филиппин запретили полеты еще 15 вертолетов, которые были куплены вместе с разбившимся S-70i Black Hawk в 2019 году.

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