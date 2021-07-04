Темп вакцинации от Covid-19 сравнялся с неделей до Лиго

На этой неделе вакцинировано около 70 000 человек, или в среднем около 11 600 человек в день, что аналогично показателям предпраздничной недели. Темп вакцинации значительно упал во время праздников.

Пока что этот показатель был самым высоким на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 500 человек в день. Рекордное количество вакцинированных за один день зафиксировано 28 мая, когда вакцины получили около 24 400 человек. В течение 10 недель подряд в Латвии получали прививки более 100 000 человек в неделю, но летом эти показатели значительно снизились.

В субботу прививки получили 5095 человек, в том числе 883 человека - первую дозу, а 4212 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 891 человек привился вакциной Johnson & Johnson, которой требуется только одна доза.

На данный момент около 607 000 человек получили первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии, а около 569 000 человек завершили процесс вакцинации, что составляет соответственно 32,1% и 30,1% населения Латвии.

Среди учреждений МВД самые низкие показатели вакцинации от Covid-19 - в VUGD и полиции

В службах внутренних дел самые низкие показатели вакцинации против Covid-19 у Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и Государственной полиции, однако есть часть сотрудников, которые переболели Covid-19.

В Министерстве внутренних дел (МВД) агентство LETA выяснило, что, по июньским данным, в Службе финансовой разведки привиты 85% сотрудников, в поликлинике Министерства внутренних дел - 76%, в Бюро внутренней безопасности - 76%, а в самом МВД - 74%.

64% сотрудников прошли вакцинацию в Центре здоровья и спорта Министерства внутренних дел, 53% - в Управлении по делам гражданства и миграции, 48% - в Гоагентстве обеспечения, 45% - в Информационном центре Министерства внутренних дел.

В свою очередь 36% от общего числа сотрудников прошли вакцинацию в Государственной пограничной охране, 28% - в Государственной полиции и 27% - в Государственной пожарно-спасательной службе.

В МВД отметили, что указанные показатели меняются, поскольку службы продолжают регулярно предоставлять информацию, кроме того, некоторые невакцинированные сотрудники уже переболели Covid-19.

По поручению премьер-министра Кришьяниса Кариньша МВД предоставило Министерству здравоохранения свое мнение и предложения по увеличению охвата вакцинацией в сфере внутренних дел.

В МВД отметили, что вакцинация особенно важна для тех сотрудников, которые отвечают за выполнение важных государственных функций и непрерывность оказания услуг, а также для тех, кто оказывает услуги в прямом контакте с людьми.

Чтобы способствовать более широкому охвату вакцинацией, министр внутренних дел Мария Голубева предложила предоставить вакцинированным сотрудникам день оплачиваемого дополнительного отпуска.