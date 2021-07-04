Covid-19: В Литве выявлено 20 новых случаев, в Эстонии - 27

Литва

Доля положительных тестов в последний день составила 0,3%.

С начала пандемии новый коронавирус в стране был диагностирован у 278 888 человек. Вирус Covid-19 унес в Литве 4390 жизней.

В настоящее время в больницах проходят лечение 103 пациента с Covid-19, 23 из которых находятся в реанимации. 16 пациентам требуется искусственная вентиляция легких, а 71 пациенту дают кислородные маски.

По данным Департамента статистики, 14-дневное кумулятивное число заражений на 100 000 населения 4 июля в Литве составляет 17,9.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 253 289 человек, в том числе 1 079 596 человек завершили процесс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2116 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 27, то есть 1,3% тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 29,0 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1% от количества тестов.

За сутки в больницах открыты четыре новых истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 20 пациентам, средний возраст госпитализированных 58 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 12 человек (60%). Новых смертей за сутки не зафиксировано.