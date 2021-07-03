Фото ⟩ В Эстонии на пляже помянули утонувшего на прошлой неделе 6-летнего мальчика

Мать Стефана Тийна Клеметс попросила всех желающих приходить на пляж в порту Кельвинги, чтобы ощутить единство и посмотреть на переливающуюся воду в память о мальчике - именно так, как это делал Стефан.

В интервью Eesti Ekspress мать Стефана сказала, что мальчик был настоящим лучиком солнца. Сегодня, когда проходило поминальное мероприятия, солнце было особенно ярким.

На мемориальное мероприятие пришло около 30 человек, многие из них с детьми. Бросалось в глаза, что люди, включая мать Стефана, были не в черном, а в летней одежде.

Cобравшиеся все вместе посмотрели 10-минутное видео счастливых моментов жизни Стефана. Люди поддерживали друг друга, но у многих на глазах стояли слезы. Во время просмотра видео они держались за руки, многие положили головы на плечо соседа.

После просмотра видео участники поминальной акции переместились на причал, где положили плюшевых мишек и цветы, а также поставили свечи и фотографии, бросали в воду камни и цветы и запускали воздушные шары.

24 июня маленький Стефан с семьей отправился на пляж порта Кельвинги в Виймси, чтобы насладиться солнечной летней погодой.

Мальчик, проводивший вечер с отцом и сестрой, решил отправиться на прогулку по пирсу. В 17:19 дочь позвонила с пляжа матери и сообщила, что ее брат пропал.