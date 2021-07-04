Зоопарк в США начал вакцинацию животных от Covid-19: уже привились львы, тигры, хорьки и медведи

Вакцина была одобрена Министерством сельского хозяйства США для экспериментального использования в индивидуальном порядке.

Zoetis предоставила 70 зоопаркам по всей стране 11 тысяч вакцин.

Первыми в зоопарке в Окленде вакцину получили горные львы, черные медведи, медведи-гризли, тигры и хорьки, так как эти животные входят в группу риска по Covid-19.

Следующими прививку получат приматы, летучие мыши и свиньи.

По словам руководителя ветеринарной службы, пока заболевших Covid-19 животных в зоопарке не было, но руководство хочет обезопасить их. Например, в зоопарке Сан-Диего Covid-19 заразились две гориллы, поэтому приматов зоопарка привили.

Вакцинация животных облегчит работу зоопарка, так как до этого сотрудники должны были всегда соблюдать дистанцию, а также использовать средства индивидуальной защиты.