Зоопарк в США начал вакцинацию животных от Covid-19: уже привились львы, тигры, хорьки и медведи
Зоопарк в американском городе Окленд проводит вакцинацию своих животных препаратом Zoetis. Об этом сообщается на сайте зоопарка, пишет Esquire.ru.
Зоопарк в американском городе Окленд проводит вакцинацию своих животных препаратом Zoetis. Об этом сообщается на сайте зоопарка, пишет Esquire.ru.
Вакцина была одобрена Министерством сельского хозяйства США для экспериментального использования в индивидуальном порядке.
Zoetis предоставила 70 зоопаркам по всей стране 11 тысяч вакцин.
Следующими прививку получат приматы, летучие мыши и свиньи.
По словам руководителя ветеринарной службы, пока заболевших Covid-19 животных в зоопарке не было, но руководство хочет обезопасить их. Например, в зоопарке Сан-Диего Covid-19 заразились две гориллы, поэтому приматов зоопарка привили.
Вакцинация животных облегчит работу зоопарка, так как до этого сотрудники должны были всегда соблюдать дистанцию, а также использовать средства индивидуальной защиты.
Видео: Вакцинация животных от Covid-19 в зоопарке США