Вс, 4.07.2021
Дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах Российский фонд прямых инвестиций
Российский фонд прямых инвестиций

Зоопарк в США начал вакцинацию животных от Covid-19: уже привились львы, тигры, хорьки и медведи

ФОТО: AP/Scanpix

Зоопарк в американском городе Окленд проводит вакцинацию своих животных препаратом Zoetis. Об этом сообщается на сайте зоопарка, пишет Esquire.ru.

Вакцина была одобрена Министерством сельского хозяйства США для экспериментального использования в индивидуальном порядке.

Zoetis предоставила 70 зоопаркам по всей стране 11 тысяч вакцин.

Первыми в зоопарке в Окленде вакцину получили горные львы, черные медведи, медведи-гризли, тигры и хорьки, так как эти животные входят в группу риска по Covid-19.

Следующими прививку получат приматы, летучие мыши и свиньи.

По словам руководителя ветеринарной службы, пока заболевших Covid-19 животных в зоопарке не было, но руководство хочет обезопасить их. Например, в зоопарке Сан-Диего Covid-19 заразились две гориллы, поэтому приматов зоопарка привили.

Вакцинация животных облегчит работу зоопарка, так как до этого сотрудники должны были всегда соблюдать дистанцию, а также использовать средства индивидуальной защиты.

Видео: Вакцинация животных от Covid-19 в зоопарке США

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