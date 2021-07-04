Вс, 4.07.2021
Как у Петра, но похитрее Владимир Мартусь, капитан фрегата "Штандарт"
Владимир Мартусь, капитан фрегата "Штандарт"

Желтое предупреждение: на следующей неделе будет экстремально жарко

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Жаркая погода сохранится на протяжении всей следующей недели - по всей стране объявлено желтое предупреждение о сильной жаре, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

В понедельник, 5 июля, в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха останется высокой, прогнозируют синоптики.

Местами ожидаются кратковременные дожди, на юго-западе Курземе возможны грозы.

Ночью будет дуть слабый восточный ветер и температура воздуха упадет до +14...+20 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +22 градусов.

Днем будет слабый или умеренный восточный ветер, юго-восточный ветер, температура воздуха достигнет +25...+29 градусов.

В понедельник в Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов тепла, днем до +28 градусов тепла.

На следующей неделе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждении о сильной жаре по всей стране. Также действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах Курземе и Видземе, включая Ригу.

НАВЕРХ
Back