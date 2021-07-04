Рига все еще в лидерах по заболеваемости ковидом. А как дела в остальных регионах?

За последний день в Риге был зарегистрирован 21 новый случай заражения из числа инфицированных, а общее совокупное количество заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 337 человек. В свою очередь, ряд новых случаев заражения был обнаружен в ряде других муниципальных образований.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 337, в Даугавпилсе - 49, в Сигулдском районе - 38, а в Аугшдаугавском районе - 31 житель.

Расчеты показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии на данный момент составляет 43,4 случая.

В 29 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в десяти он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Сигулде, Аугшдаугавском районе, Вентспилсе, Даугавпилсе, Прейли, Саласпилсском районе, Риге и Кекавском районе.