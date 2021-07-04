В России - рекорд по количеству новых заражений с января

В России за 24 часа скончались 663 человека, а всего от пандемии Covid-19 умерло 137 925 человек.

С начала пандемии коронавирус был подтвержден у более чем 5,6 миллиона человек.

В настоящее время в России быстро распространяется новый дельта-штамм коронавируса, или индийский штамм, а темпы вакцинации замедлились.

На данный момент из 146 миллионов россиян вакцинацию прошли только 16%.

Москва, сообщившая о 116 случаях смерти за последние сутки, в четверг стала предлагать третью дозу вакцины людям, получившим вторую дозу более шести месяцев назад.

Президент России Владимир Путин в среду призвал соотечественников прислушиваться к экспертам, а не к слухам о вирусе и вакцинах. Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации против Covid-19, но призвал население пройти ее.