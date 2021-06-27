Главное за 4 июля ⟩ "Скорая помощь" против столбиков, переполох в Смилтене и снова экстремальная жара

События дня:

Желтое предупреждение: на следующей неделе будет экстремально жарко. На следующей неделе Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильной жаре по всей стране. Также действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах Курземе и Видземе, включая Ригу.

"Сбиты с толку и мы, и водители": столбики на улицах Риги мешают врачам скорой помощи добраться до пациентов. С тех пор, как на обочинах рижских улиц появились столбики, врачи скорой помощи все чаще объезжают улицы по тротуарам. К тому же стало труднее останавливаться у здания, откуда пришел вызов. Из-за столбиков врачам иногда приходится парковаться по другому адресу. "Оборудование очень тяжелое, и параллельно с этим часто приходится нести обратно не только его, но и самого пациента", - рассказывает помощник врача.

Массаж "со счастливым концом": объявление в туалете у вокзала вызвало переполох в латвийском городке. "Лучшие девушки в Смилтене делают все виды массажа, в том числе со "счастливым концом"", сообщает наклеенное на окно в мужской туалетной кабинке объявление. Жители Смилтене, к которым обращались журналисты, знали о размещенном объявлении, но не смогли ответить, следует ли ее удалить и должна ли такая реклама находиться в туалете над унитазом.

В России найдена мертвой вдова отравленного банкира. Ранее ее дважды судили за убийство мужа. Telegram-канал Baza опубликовал ориентировку на подозреваемого. Им оказался тренер по кикбоксингу, с которым женщина познакомилась еще во время расследования по делу об убийстве своего первого мужа. По словам подруг погибшей, Рясков опубликовал в своем Instagram видео, в котором рассказал, что вместе с родителями женщины якобы передал одному из сотрудников суда 170 тыс. евро, после чего ее оправдали по делу об убийстве.

Коронавирус:

Выявлен 31 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель - 43,4. Этот показатель по-прежнему снижается, но в последние дни крайне медленно. В больницах 92 пациента с Covid-19. Скончались два человека с подтвержденным коронавирусом. По данным LETA, количество пациентов с Covid-19 с тяжелым течением заболевания, проходящих лечение в больницах, в настоящее время является самым низким с 18 ноября прошлого года.

Эксперт: невакцинированные люди - это "фабрики вариантов" вируса. Большинство изменений вируса ничего не значат, а некоторые могут даже ослабить его. Но иногда вирус развивает случайную мутацию, которая приносит ему пользу, например, лучшую передачу от человека к человеку.

Почитать, чтобы отвлечься:

Залечь на дно в Вентспилсе. Разбираем город по полочкам с подсказками от местных. Вентспилс по праву можно назвать самым экстравагантным городом в Латвии. Самый современный концертный зал, самый крупный центр науки и инноваций, единственный подъемный мост в стране - все это не могло появиться в другом месте, ведь Вентспилс всегда стремился отличаться и быть "самым". Но за всей этой помпезностью кроется по-настоящему уютный город, где отдыхать комфортно, а главное - интересно.

Видео 〉 "Рыжий Иисус" Ширан: И вампиры, и вредные привычки дают о себе знать по ночам. Десять минут! Столько времени нам было отведено на то, чтобы поговорить с одним из самых популярных поп-музыкантов - Эдом Шираном. Задавать вопросы можно было только на тему нового сингла Bad Habits, однако мы также спросили Эда о пандемии и ее влиянии на творческую жизнь, о "вредных привычках", о том, как он гостил в Латвии, и, конечно же, о футболе. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское!

Под Лиепаей из мини-зоопарка сбежал боязливый кенгуру. 🦘Владельцы просят помощи! Последняя известная информация указывает, что кто-то сообщил в Лиепайскую муниципальную полицию, что заметил небольшое животное около часа ночи на воскресенье, 4 июля, на Лиепайском пляже между улицей Перконес и парком, но найти пропавшего валлаби так и не удалось.