Серхио Агуэро записал видеообращение к футбольному клубу "Сочи"

Сначала футбольный клуб "Сочи" в своём Twitter разместил видеопоздравление от лучшего бомбардира (59 голов) в истории сборной Испании Давида Вильи, который в 2020 году завершил карьеру в японском клубе "Виссел Кобе".

"Я знаю, что у вас сегодня большое событие по случаю празднования дня рождения. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России", - сказал экс-форвард сборной Испании.

Начинаем принимать поздравления! 💝



🏹 Лучший бомбардир в истории сборной Испании Давид Вилья не остался в стороне от нашей годовщины.



Спасибо за тёплые слова, Давид! / Gracias por la llamada, David! 💪🏻 pic.twitter.com/z9S00BfJcJ — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021

Затем в соцсетях "Сочи" появилось видепоздравление от Хави - легенды и капитана "Барселоны", а также чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании.

"Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в будущем вы сможете добиваться новых успехов. Берегите себя, ребята. Удачи! Счастливо", - сказал бывший игрок сборной Испании.

🗣 Теперь слово предоставляется Хави — легенде и капитану «Барселоны», а также многократному призёру в составе сборной Испании!



Спасибо и успехов на тренерском поприще, Хави! 👏 / Gracias por las amables palabras. ¡Buena suerte en tu carrera de entrenador, Xavi! 👏 pic.twitter.com/eYGfSAk5Wc — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021

Третье видеопоздравление записал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро, который в эти дни вместе с национальной командой выступает на Кубке Америки. Во время 12-секундного ролика новичок "сине-гранатовых" поздравил "Сочи" с третьей годовщиной со дня создания и пожелал игрокам клуба новых успехов.

Напоследок принято оставлять десерт. Поэтому пусть им будет этот парень 😜



Горячий привет из солнечной Южной Америки нам посылает нападающий «Барсы» и сборной Аргентины @aguerosergiokun!



Gracias por dedicarnos tiempo, Sergio! Buena suerte! 🙌🏾 pic.twitter.com/IZFnGyxQVV — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 4, 2021