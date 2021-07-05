Пн, 5.07.2021
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Серхио Агуэро записал видеообращение к футбольному клубу "Сочи"

Серхио Агуэро ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский футбольный клуб "Сочи", который 4 июля отметил свой третий день рождения, получил видеопоздравления от ряда известных футболистов.

Сначала футбольный клуб "Сочи" в своём Twitter разместил видеопоздравление от лучшего бомбардира (59 голов) в истории сборной Испании Давида Вильи, который в 2020 году завершил карьеру в японском клубе "Виссел Кобе".

"Я знаю, что у вас сегодня большое событие по случаю празднования дня рождения. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России", - сказал экс-форвард сборной Испании.

Затем в соцсетях "Сочи" появилось видепоздравление от Хави - легенды и капитана "Барселоны", а также чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании.

"Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что в будущем вы сможете добиваться новых успехов. Берегите себя, ребята. Удачи! Счастливо", - сказал бывший игрок сборной Испании.

Третье видеопоздравление записал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро, который в эти дни вместе с национальной командой выступает на Кубке Америки. Во время 12-секундного ролика новичок "сине-гранатовых" поздравил "Сочи" с третьей годовщиной со дня создания и пожелал игрокам клуба новых успехов.

Футбольный клуб "Сочи" был образован 4 июля 2018 года. С сезона-2019/20 команда выступает в Российской премьер-лиге. По итогам прошлого сезона "Сочи" занял пятое место в чемпионате России и гарантировал участие в новом еврокубковом турнире - Лиге конференций.

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