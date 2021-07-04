Фото ⟩ Папа римский доставлен в больницу для плановой операции на толстой кишке
В воскресенье, 4 июля, Папа римский Франциск был госпитализирован в Риме для лечения проблем с кишечником, сообщает BBC.
В воскресенье, 4 июля, Папа римский Франциск был госпитализирован в Риме для лечения проблем с кишечником, сообщает BBC.
Представитель Ватикана Матео Бруни сказал, что дополнительная информация будет доступна после операции.
Ранее в воскресенье 84-летний папа обратился к тысячам посетителей на площади Святого Петра.
Папа Франциск госпитализирован впервые с момента его избрания в 2013 году.
Согласно заявлению Ватикана, он лечится от дивертикулеза толстой кишки.
Дивертикулярная болезнь - это состояние, связанное с искривлением стенки толстой кишки. Это может привести к сужению толстой кишки.
Симптомы включают вздутие живота, периодические боли в животе и изменения в работе кишечника.
В воскресенье, 4 июля, во время благословения на площади Святого Петра Папа объявил, что в сентябре поедет в Словакию.
Родившийся в 1936 году в Буэнос-Айресе, Франциск потерял часть правого легкого в возрасте 21 года.
Он также страдает от проблем с бедрами и радикулита, который вызывает боль от поясницы до ног.
В 2014 году ему пришлось отменить несколько мероприятий из-за болезни желудка.
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