Видео ⟩ В Каспийском море произошел сильный взрыв

"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", - говорится в заявлении SOCAR.

Азербайджанское Каспийское морское пароходство также заявило об отсутствии взрывов на кораблях и судах в азербайджанском секторе Каспия: "В социальных сетях есть имеются утверждения, что инцидент в Каспийском море связан со взрывом на танкере. Поскольку подобные сообщения вводят людей в заблуждение, мы хотели бы отметить, что ни на одном корабле Каспийского морского пароходства Азербайджана никаких взрывов не происходило".