Пн, 5.07.2021
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помощник врача "Скорой помощи" о столбиках, мешающих работе

Видео ⟩ В Каспийском море произошел сильный взрыв
Дополнено в 07:00

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Согласно свидетельствам очевидцев, в Каспийском море в территориальных водах Азербайджана произошел сильный взрыв. В Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) заявили о возможном извержении грязевого вулкана, пишет РИА "Новости".

Очевидцы предположили, что взрыв произошел на газодобывающей базе. После взрыва в районе газодобывающей платформы "Умид" возник пожар.

"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", - говорится в заявлении SOCAR.

Азербайджанское Каспийское морское пароходство также заявило об отсутствии взрывов на кораблях и судах в азербайджанском секторе Каспия: "В социальных сетях есть имеются утверждения, что инцидент в Каспийском море связан со взрывом на танкере. Поскольку подобные сообщения вводят людей в заблуждение, мы хотели бы отметить, что ни на одном корабле Каспийского морского пароходства Азербайджана никаких взрывов не происходило".

Несколько очевидцев зафиксировали огонь на видео и фото.

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