Видео ⟩ В Каспийском море произошел сильный взрыв; причины пока неизвестны
По неизвестным пока причинам в Каспийском море в территориальных водах Азербайджана произошел сильный взрыв.
По неизвестным пока причинам в Каспийском море в территориальных водах Азербайджана произошел сильный взрыв.
Допускается, что взрыв произошел на газодобывающей базе.
После взрыва в районе газодобывающей платформы "Умид" возник пожар.
Хотя азербайджанская нефтяная компания заявила, что аварии на морских платформах Каспийского моря не было, неофициально упоминается, что взрыв мог быть вызван извержением грязевого вулкана.
Официальной информации о случившемся пока нет, но несколько очевидцев зафиксировали огонь на видео и фото.
JUST IN - Major explosion at the Umid gas field in the Caspian Sea near Baku, Azerbaijan.pic.twitter.com/W6satBoiUL— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 4, 2021
Kaspijas jūrā noticis vulkāna izvirdums, kurš radīja sprādzienu, kuru novēroja kuģu apkalpes un #Baku #Azerbaidžāna iedzīvotāji. pic.twitter.com/QOhe0cd5mq— BreakingLV (@breakinglv) July 4, 2021