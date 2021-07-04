Пн, 5.07.2021
Оборудование очень тяжелое, и параллельно с этим часто приходится нести обратно не только его, но и самого пациента помощник врача "Скорой помощи" о столбиках, мешающих работе
помощник врача "Скорой помощи" о столбиках, мешающих работе

Видео ⟩ В Каспийском море произошел сильный взрыв; причины пока неизвестны

ФОТО: Ekrānuzņēmums

По неизвестным пока причинам в Каспийском море в территориальных водах Азербайджана произошел сильный взрыв.

Допускается, что взрыв произошел на газодобывающей базе.

После взрыва в районе газодобывающей платформы "Умид" возник пожар.

Хотя азербайджанская нефтяная компания заявила, что аварии на морских платформах Каспийского моря не было, неофициально упоминается, что взрыв мог быть вызван извержением грязевого вулкана.

Официальной информации о случившемся пока нет, но несколько очевидцев зафиксировали огонь на видео и фото.

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