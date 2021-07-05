Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 июля: "Верим в лучшее, но осторожничаем!"

- С одной стороны, самая напряженная конфигурация июля (тау-квадрат Марс - Сатурн - Уран) уже начала расползаться.
- С другой, они все еще воюют, поэтому предупреждения о повышенной аварийности, конфликтности и необходимости осторожности все еще актуальны.
- Личная жизнь на неделе может стать настоящим полем битвы, если не проявить должной гибкости и умения уступать. Хотя именно сейчас это необыкновенно сложно.
- Последний раз Меркурий делает квадрат к Нептуну. Наконец-то!
С середины мая эта парочка мутила воду и обманывала нас в ожиданиях безостановочно.
Так что скоро будем смотреть на мир более реалистично, но на этой неделе здоровый скепсис все еще полезен.
- Зато жесткого собеседника сейчас проще разжалобить, чем убедить.
- Из относительно гармоничного - секстиль Солнца и Урана из Рака в Телец - рост здорового индивидуализма и самостоятельности, прогрессивных идей, возможны события, рифмующиеся со словом "либеральный".
"Верим в лучшее, но осторожничаем!" - резюмирует астролог.
А эксперты dailyhoro.ru добавляют, что начинается период, когда важно завершить все начатые ранее дела. Особенно это касается работы и финансовой сферы. Из этой недели нужно выжать максимум, но при этом не допустить энергетического выгорания.