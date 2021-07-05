Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 июля: "Верим в лучшее, но осторожничаем!"

Так что скоро будем смотреть на мир более реалистично, но на этой неделе здоровый скепсис все еще полезен.

С середины мая эта парочка мутила воду и обманывала нас в ожиданиях безостановочно.

А эксперты dailyhoro.ru добавляют, что начинается период, когда важно завершить все начатые ранее дела. Особенно это касается работы и финансовой сферы. Из этой недели нужно выжать максимум, но при этом не допустить энергетического выгорания.