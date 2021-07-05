Пн, 5.07.2021
Чем больше невакцинированных людей, тем больше шансов, что вирус размножится Уильям Шафнер, профессор кафедры инфекционных заболеваний
Уильям Шафнер, профессор кафедры инфекционных заболеваний

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 июля: "Верим в лучшее, но осторожничаем!"

"Ожидания от предстоящей недели пестрые, как июльская окрошка", - написала известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram и рассказала о главных событиях, которые нас ожидают с 5 по 11 июля.

  • С одной стороны, самая напряженная конфигурация июля (тау-квадрат Марс - Сатурн - Уран) уже начала расползаться.
  • С другой, они все еще воюют, поэтому предупреждения о повышенной аварийности, конфликтности и необходимости осторожности все еще актуальны.
  • Личная жизнь на неделе может стать настоящим полем битвы, если не проявить должной гибкости и умения уступать. Хотя именно сейчас это необыкновенно сложно.
  • Последний раз Меркурий делает квадрат к Нептуну. Наконец-то!

С середины мая эта парочка мутила воду и обманывала нас в ожиданиях безостановочно.

Так что скоро будем смотреть на мир более реалистично, но на этой неделе здоровый скепсис все еще полезен.

  • Зато жесткого собеседника сейчас проще разжалобить, чем убедить.
  • Из относительно гармоничного - секстиль Солнца и Урана из Рака в Телец - рост здорового индивидуализма и самостоятельности, прогрессивных идей, возможны события, рифмующиеся со словом "либеральный".

"Верим в лучшее, но осторожничаем!" - резюмирует астролог.

А эксперты dailyhoro.ru добавляют, что начинается период, когда важно завершить все начатые ранее дела. Особенно это касается работы и финансовой сферы. Из этой недели нужно выжать максимум, но при этом не допустить энергетического выгорания.

Дополняется...

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