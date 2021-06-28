Пн, 5.07.2021
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Выявлено 22 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 42,4

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 22 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Сведений о скончавшихся нет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 42,4 случая. Этот показатель по-прежнему снижается, но в последние дни крайне медленно.

Всего в воскресенье в Латвии сделано 3456 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.

Оба этих показателя в настоящее время позволяют Латвии войти в список "зеленых стран" Европейского Союза, что означает меньшие ограничения на передвижение. В этот список входят страны с кумулятивным показателем заболеваемости менее 75 случаев и удельным весом положительных результатов менее 1%, в то время как если показатель положительных результатов составляет от 1% до 4%, кумулятивная заболеваемость должна быть ниже 50 случаев.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был подтвержден у 137 653 человек.

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