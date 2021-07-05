Что известно о бустерной вакцинации от Covid-19 и о комбинировании различных вакцин? Актуальная информация

Что известно о комбинировании различных вакцин от Covid-19?

В настоящее время проводится ряд исследований относительно ответа иммунной системы на вакцинацию с использованием двух различных вакцин от Covid-19. Первые исследования, в которых участвовало сравнительно небольшое количество жителей, были проведены в Германии и Испании. Результаты показали, что при комбинировании двух различных вакцин иммунная система воспринимает и реагирует как на первую, так и на вторую прививку, сделанную с использованием другой вакцины. Данные также показали, что при комбинировании разных вакцин иммунный ответ усиливается.

Это означает, что защита организма достигается и в том случае, если при вакцинации использовались разные вакцины.

Но для того, чтобы делать окончательные выводы по поводу лучшего или худшего воздействия на иммунитет различных вакцин (от разных производителей, сделанных по схожей или сделанных по различным технологиям) или вакцинации одной и той же вакциной, необходимы дальнейшие исследования и новые данные. Новая информация ожидается предположительно в начале июля после публикации результатов исследования, проведенного учеными Великобритании.

Что известно о необходимости дополнительной вакцинации?

Ученые пока не располагают достаточными данными, позволяющими делать выводы о необходимости и сроках бустерной вакцинации от Covid-19. Наиболее актуальная информация дает основание предполагать, что, при необходимости, бустерная вакцинация от Covid-19 будет рекомендована в первую очередь жителям, относящимся к группам риска, например, пожилым людям и лицам с ослабленным здоровьем.

В настоящее время во многих странах эксперты и ученые изучают механизмы защиты, создаваемые как перенесенной болезнью, так и вакцинацией. Правительства стран планируют дальнейшее развитие и государственные бюджеты с учетом проведения бустерной вакцинации.

Что известно о вакцинации переболевших Covid-19?

Все большее количество данных исследований показывает, что люди, переболевшие Covid-19, уже после первой прививки имеют такую же степень защиты, как и те, кто прошел полный курс вакцинации*.

Основываясь на исследованиях, Государственный совет по иммунизации в начале июня рекомендовал пациентам, чей ПЦР-тест на SARS CoV-2 показал положительный результат, для более уcтойчивой защиты получить только одну дозу вакцины от Covid-19.

Между тем пациентам с высокой иммуносупрессией, вызванной медикаментами или заболеванием, несмотря на положительный результат ранее проведенного ПЦР-теста на SARS CoV-2, рекомендуются 2 дозы вакцины.

Что касается тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2 и уже получил 2 дозы любой из вакцин, то они определенно не имеют оснований для беспокойства по поводу возможного вреда для организма. Напротив, полный курс вакцинации еще больше усиливает их иммунный ответ.

Одна доза вакцины для жителей Европы, переболевших Covid-19, будет приравнена к полному курсу вакцинации.