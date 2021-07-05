Что известно о бустерной вакцинации от Covid-19 и о комбинировании различных вакцин? Актуальная информация

Что нового известно о безопасности вакцинации для широкого круга населения?
Новые данные исследований и результаты массовой вакцинации подтверждают– вакцинация безопасна и эффективна для широкого круга населения. Вакцинация рекомендована в том числе беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью. Особенно важна вакцинация людям, страдающим различными хроническими заболеваниями.
Вакцинация также не представляет никакой опасности для здоровья людей, страдающих экземой, астмой, аллергией на пищевые продукты, укусы насекомых, контактной аллергией, аллергическим ринитом, аллергией на латекс и другие вещества. Прививка никоим образом не будет способствовать развитию или обострению аллергии.
Вакцинация не противопоказана и тем людям, в анамнезе (истории болезни) которых зафиксированы случаи анафилаксии при проведении инъекций различных лекарств (внутримышечно, внутривенно, подкожно). Тем не менее, при вакцинации людей этой группы следует соблюдать меры предосторожности. В течение 30 минут после вакцинации медицинский персонал должен наблюдать за их состоянием.
Вакцинация безопасна, и до сих пор нет медицинских научно обоснованных причин, по которым какой-либо группе населения не рекомендовано делать прививки от Covid-19.
Что известно о вакцинации детей старше 12 лет?
В настоящее время нет новых данных, которые бы поставили под сомнение целесообразность или безопасность вакцинации детей. Вакцинация может помочь предотвратить заболевание или значительно снизить вероятность тяжелого течения болезни Covid-19 у детей, особенно у страдающих хроническими или онкологическими заболеваниями. Не только дети, но и взрослые с такими заболеваниями относятся к группе высокого риска.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Государственный совет по иммунизации рекомендуют использовать для вакцинации детей препарат Comirnaty от производителя BioNTech/Pfizer – единственную на данный момент зарегистрированную как предназначенную для детей вакцину. Согласно рекомендациям, эта вакцина безопасна и эффективна для детей в возрасте старше 12 лет.
В том случае, если ребенок перенес тяжелое заболевание Covid-19, долго восстанавливал силы после болезни и возвращался к нормальной повседневной жизни, или же имел серьезные проблемы со здоровьем из-за синдрома мультисистемного воспаления после Covid-19, то, желание родителей защитить ребенка вполне понятно. И наиболее эффективным и безопасным способом для этого является вакцинация. Вакцины для детей в Латвии есть. Но согласно рекомендациям ВОЗ, перед вакцинацией следует оценить состояние здоровья ребенка, учесть перенесенные им ранее заболевания и другие риски. По мнению ВОЗ, странам следует использовать возможности вакцинации и защиты юной части населения.
Что известно о влиянии варианта вируса "дельта" на переболевших?
Проведенные до сих пор научные исследования и ведущие организации здравоохранения пока не располагают точными данными, позволяющими определить оптимальный временной интервал, когда переболевшим Covid-19 следует вакцинироваться.
На данный момент действует сертификат, по которому в течение 180 дней (ранее – 90 дней) после выздоровления повторное заражение Covid-19 является маловероятным.
Данное количество дней было определено на основании более ранних исследований и наблюдений.
Поэтому действовал порядок, по которому переболевших жителей в течение этого срока не приглашали на вакцинацию. Предпочтение отдавалось наиболее уязвимой группе населения. Но сейчас, в связи с появлением варианта "дельта" ("индийского" варианта вируса), который распространяется среди жителей гораздо быстрее, рекомендуется ускорить процесс вакцинирования переболевших Covid-19 и не ждать для этого последнего 180-го дня после выздоровления.
*Рекомендации ЕС будут обязательно учтены, но только после того, когда внутри самого ЕС будет достигнуто общее соглашение по данному вопросу, и устранены все разночтения. Это особо важно для того, чтобы в дальнейшем не возникли ситуации, когда какая-либо из стран не будет признавать сертификаты, выданные другими странами своим гражданам, переболевшим Covid-19 и получившим только одну вакцину. В настоящее время решаются технические вопросы, чтобы такая категория лиц смогла получить электронные сертификаты.