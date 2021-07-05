Вакцинацию от Covid-19 закончили 30% населения. На прошлой неделе две трети составили вторые дозы

Первую дозу вакцины от Covid-19 на прошлой неделе получили 24 015 человек, вторую дозу - 48 163 человека.

С 28 июня по 4 июля в Латвии от Covid-19 были вакцинированы 72 178 человек, на праздничной неделе - 30 858 человек, на предпраздничной - 80 268 человек.

В воскресенье, 4 июля, прививку получили 985 человек, в том числе 282 человека - первую дозу вакцины, 519 человек - вторую дозу, а 184 человека были вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, которой требуется только одна доза. Воскресенье было днем с самой низкой активностью вакцинации на прошлой неделе, а самым активным - понедельник, когда прививки получили 15 187 человек.