Вакцинацию от Covid-19 закончили 30% населения. На прошлой неделе две трети составили вторые дозы

Первую дозу вакцины от Covid-19 на прошлой неделе получили 24 015 человек, вторую дозу - 48 163 человека.
С 28 июня по 4 июля в Латвии от Covid-19 были вакцинированы 72 178 человек, на праздничной неделе - 30 858 человек, на предпраздничной - 80 268 человек.
В воскресенье, 4 июля, прививку получили 985 человек, в том числе 282 человека - первую дозу вакцины, 519 человек - вторую дозу, а 184 человека были вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, которой требуется только одна доза. Воскресенье было днем с самой низкой активностью вакцинации на прошлой неделе, а самым активным - понедельник, когда прививки получили 15 187 человек.
На сегодняшний день одну дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 607 317 человек, а 570 917 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 32,17% и 30,25% населения Латвии.