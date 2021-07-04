Видео ⟩ Интернет-хит: дрон заснял необычное передвижение овец
В течение последних семи месяцев в израильской Хайфе с помощью беспилотника следят за стадом овец (от 1000 до 1700 голов). Снятое видео стало сенсацией в интернете. Об этом сообщает CNN.
В течение последних семи месяцев в израильской Хайфе с помощью беспилотника следят за стадом овец (от 1000 до 1700 голов). Снятое видео стало сенсацией в интернете. Об этом сообщает CNN.
Видеограф из Хайфы 42-летний Лиор Пател (Lior Patel) разместил несколько видеороликов в социальной сети. О своем вдохновении на съемку этих видео и о движении овец, которое похоже на "распространение вируса" он рассказал каналу СNN.
В ускоренном видео можно заметить, как стадо меняет форму - разделяется, местами создает орнаменты и любопытные фигуры.
Видно, как овцы пересекают улицу и попадают в жилую зону. Кадры сделаны в Peace Valley, Йокнеам-Илит, на севере Израиля, когда животные паслись между зимним и летним пастбищами.