Видео ⟩ Интернет-хит: дрон заснял необычное передвижение овец

Видеограф из Хайфы 42-летний Лиор Пател (Lior Patel) разместил несколько видеороликов в социальной сети. О своем вдохновении на съемку этих видео и о движении овец, которое похоже на "распространение вируса" он рассказал каналу СNN.

В ускоренном видео можно заметить, как стадо меняет форму - разделяется, местами создает орнаменты и любопытные фигуры.