ФОТО: Пресс-фото

Радиостанция подвела итоги суперигры «Много денег. Перый сезон», которая шла в эфире с 5 мая. Богаче на 500 евро стали пять финалистов игры.

ФОТО: Пресс-фото

Восемь недель «Авторадио» дарило деньги и подарки тем, кто остаётся на его волне. Слушателям досталось много денежных призов и подарков, а пять слушателей получили по 500 евро и смартфону в суперфинале, который прошел 22 июня.

Пять часов подряд в студию радиостанции приходили и звонили известные артисты, пели, поздравляли и помогали дарить подарки. Ольга Раецкая, группа А-Европа, Twins Peek, Интарс Бусулис и Стас Михайлов превратили суперфинал игры в настоящий праздник.

ФОТО: Пресс-фото

Атмосфера в студии была накалена эмоциями и жарким солнцем. Не на все звонки слушатели отвечали.

Ведущие звонили до тех пор, пока не разыграли 2500 евро, как и обещали.

А вот и наши победители суперфинала!

Ольга Карташева. Живет в Риге, в Кенгарагсе. По специальности флорист. Очень нравится заниматься садом. Авторадио открыла благодаря мужу, т.к. он постоянный слушатель. «Авторадио Латвия – вы супер станция! Вы – крутые!!! Спасибо!» - говорит Ольга.

Инара Ракета из Зепниеккалнса, 54 года, работник торговли. Любит Гулять в лесу, собирать ягоды и грибы. Зарегистрировалась на игру сама и зарегистрировала всех домочадцев.

Вилис Козловскис из Риги. 48 лет, логист. Очень любит слушать Авторадио и рад, что ему позвонили в день финала.

Ирина Быстрова, 44 года, из Риги, работает в сфере Horeca, в фирме Vitrum. «Увлечения – спорт, велопрогулки. Но самое большое увлечение – воспитание младшей дочери, т.к. бывает не поймешь, кто кому дает больше советы, я ей или она мне», - говорит Ирина.

Ольга Балакина. 42 года, из Риги. Работает бухгалтером. По жизни оптимистка. Увлекается астрологией и Таро. Целый день с самого утра слушала радио и надеялась, что удача будет на ее стороне.

ФОТО: Пресс-фото

«Игра «Много денег» на «Авторадио» не заканчивается! Совсем скоро у нас будет второй сезон суперигры! Не переключайтесь.