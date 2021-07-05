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Китайская Народная Республика традиционно скептически относилась к криптовалютам. Но пару недель назад стало известно о новых ограничениях, которые вызвали неустойчивость криптовалютных рынков и падение цен.

Запретит ли Китай криптовалюты?

Самый серьезный удар по криптовалютам Китай нанес в 2017 году, когда в стране были запрещены платформы для торговли криптовалютами и ICO (ingl. Initial Coin Offering, первичное предложение монет). Пару недель назад санкции были расширены: финансовым учреждениям и предприятиям, выступающим посредниками при платежах, запретили оказывать услуги, связанные с криптовалютными сделками. Например, было уточнено, что учреждениям нельзя принимать виртуальные валюты и использовать их в качестве платежного средства, а также при расчетах. Кроме того, фирмам запретили предлагать услуги по хранению криптовалют на депозитах, а также связанные с криптовалютами финансовые продукты. Означает ли это, что теперь криптовалюты в Китае вне закона? Не совсем.

Владение виртуальными валютами само по себе не является незаконным, просто их нельзя использовать в качестве законного средства платежа. И хотя криптовалютные биржи запрещены, многие инвесторы из Китая проводят сделки на торговых платформах, которые ведут деятельность в зонах свободной торговли или переехали в другие государства. Также оживилась торговля между пользователями (peer-to-peer) и так называемые внебиржевые сделки (англ. over the counter, OTC).

Сделки такого рода указывают прежде всего на то, что криптовалюты набирают популярность. Именно в случае, когда цифровые активы становятся повседневным явлением, можно увидеть, как ужесточаются меры, препятствующие их использованию. Нельзя не упомянуть и потенциальную угрозу криптовалют для китайского юаня, которая подтолкнула Народный банк Китая к разработке своей цифровой валюты.

Китайские майнеры биткойна под давлением

Китай — Мекка для добычи биткойна. По данным Кембриджского университета, именно в Китае добывается почти 65 % всех новых биткойнов. Однако, как утверждается, некоторые майнеры приостановили свою деятельность в Китае после того, как усилилось давление на криптовалютную индустрию. Например, BTC.Top, десятый по величине пул для майнинга (англ. mining pool), который образует 1,7 % от всей расчетной мощности сети, уведомил о переводе своей деятельности преимущественно в Северную Америку. Как написал основатель предприятия Цзян Чжоер Вэйбо, BTC.Top сворачивает свой бизнес в Китае из-за законодательных рисков. Чжоер добавил, что в будущем роль Китая в индустрии добычи биткойна, вероятно, станет уменьшаться, поскольку все больше майнеров переезжают в Европу или США.

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