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Расположенное в Северной Америке государство Сальвадор с 6,5 млн жителей стало первой страной в мире, которая принимает биткойн в качестве законного средства платежа. Это историческое событие для мира криптовалют также может служить примером для других государств с похожей экономической ситуацией.

В минувшую субботу президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о планах использовать биткойн в качестве законного средства платежа. На прошедшем во вторник, 8 июня 2021 года, голосовании законопроект был одобрен 73,8 % большинством голосов.

ФОТО: Publicitātes foto

Биткойн станет законным средством платежа в течение 90 дней после одобрения законопроекта. Это означает, что каждое предприятие, помимо доллара США, может также начать принимать биткойн.

Это важный шаг для экономики Сальвадора, благодаря которому финансовые услуги станут доступны и тем почти 70 % жителей страны, у которых нет банковского счета. Также нововведение упростит межгосударственные/международные денежные переводы.

Переводы без открытия счета составляют значительную долю ВВП Сальвадора

Для Сальвадора, как и для других бедных государств, характерна массовая эмиграция, особенно в Соединенные Штаты Америки. По данным Forbes, 2,2 млн сальвадорцев проживают именно в США. Каждый год покинувшие Сальвадор граждане посылают своим семьям в целом около 6 млрд долларов. До сих пор переводы эмигрантов из Сальвадора отправлялись через посредников, которые взимают плату в размере до 20 % от суммы операции.

С началом использования биткойна миллионы жителей страны и их семьи выиграют, поскольку биткойн позволит осуществлять сравнительно быстрые денежные переводы по низким ценам. Президент Букеле отметил в Twitter, что в результате внедрения биткойна миллиарды долларов в год будут оставаться на руках у сальвадорцев, а не у компаний, оказывающих услуги денежных переводов.

Интересно: Денежные переводы из-за рубежа формируют почти 20 % государственного ВВП Сальвадора.

Потенциал для оживления экономики страны

Помимо возможности совершения быстрых и выгодных денежных переводов, внедрение биткойна также позволит привлечь в страну предпринимателей криптовалютного сектора из стран Запада и Азии. Основатель криптовалютной платформы TRON Джастин Сан написал в Twitter: «Криптоинвесторы и предприниматели начнут переезжать в Сальвадор! Поразительно. Уже пакую чемоданы».

ФОТО: Publicitātes foto

Подобно Ирландии, в Сальвадоре может начаться мощный и долговременный подъем экономики. Когда-то Ирландия была одной из беднейших стран Европы, пока в 1996 году не было принято решение о снижении налоговой ставки для предприятий с 40 до 12,5 %. За этим последовал продолжавшийся десятилетия экономический бум, поскольку крупные предприятия стали переезжать на Изумрудный остров (поэтическое название Ирландии).

После принятия Сальвадором законопроекта цена биткойна выросла на 13 %. На момент написания статьи цена биткойна составляла около 37 500 долларов США.

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