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Чем больше растет криптовалютный сектор, тем более очевидны достоинства публичных технологий блокчейн, на основе которых любой желающий может разрабатывать проекты. Двумя крупнейшими по доле рынка платформами в этом сегменте являются Ethereum и Cardano, которые борются за звание лучшей технологии блокчейн, поддерживающей смарт-контракты (англ. smart contracts).

Взгляд в историю

Знаете ли вы, что у Cardano (ADA) и Ethereum (ETH) было общее прошлое? Хотя с эфириумом связывают в первую очередь Виталика Бутерина, которого можно считать главным архитектором Ethereum, все же он не был единственным основателем. В 2013 году работу над проектом вместе с Бутериным начинал создатель Cardano Чарльз Хоскинсон, который вышел из дела в 2014 году из-за расхождения в видении. Помимо Хоскинсона, в первые годы свой вклад в развитие Ethereum внес также доктор Гейвин Вуд, впоследствии основавший Polkadot — еще одну конкурирующую программируемую технологию блокчейн.

Отличия Ethereum и Cardano

Если разработка Ethereum шла параллельно с практикой, то подход Cardano был более академическим: до внедрения все компоненты тщательно тестировались. По этой причине делать разработки на платформе Ethereum можно уже несколько лет, у Cardano же такая возможность появилась лишь недавно — после запуска обновления программного обеспечения под названием Mary (англ. hard fork).

В последнее время много внимания уделяется большим затратам энергии Bitcoin и Ethereum. В отличие от обеих этих технологий, Cardano является более безопасной для окружающей среды. А именно: Cardano использует в работе метод доказательства доли владения. Хотя Ethereum в версии 2.0 также планирует перейти на похожую модель, в настоящий момент более эффективной является сеть Cardano с более низким размером платы за транзакции.

Среди программируемых технологий блокчейн у Ethereum всегда было преимущество первопроходца, поскольку в 2015 году это была первая подобная технология. Именно в этом кроется причина создания на базе Ethereum тысяч альткоинов, децентрализованных приложений (англ. dapps), NFT-токенов и многого другого. По данным сайта Coinmarketgap, рыночная доля Ethereum составляет 19,4 % всего криптовалютного рынка, что позволило ей закрепить за собой звание ​криптовалюты № 2.

Блокчейн Cardano был запущен осенью 2017 года, и, в отличие от Ethereum, на платформе были разработаны лишь немногочисленные приложения. Несмотря на это, с момента своего создания Cardano постоянно присутствует в топ-10 криптовалют и в настоящее время удерживает в нем пятое место.

ETH или ADA: во что лучше инвестировать?

Если заглянуть в будущее, то потенциал имеется у обоих проектов, поскольку они открывают разработчикам широкое поле для деятельности. Конечно, сейчас в секторе доминирует Ethereum, но Cardano имеет свои преимущества — в первую очередь, дешевые транзакции. В последние годы именно этот аспект сдерживал развитие Ethereum, что вынудило разработчиков искать альтернативные платформы.

Как купить ETH и ADA?

Самый простой способ инвестировать в Ethereum или Cardano — с помощью удобного для начинающих инвестиционного приложения Change. Помимо ETH и ADA, в приложении Change можно также продавать и покупать другие популярные криптовалюты по наиболее выгодным рыночным ценам. Change — это не только криптовалютное приложение. Миссия Change — собрать в одном приложении множество различных классов активов, чтобы современным инвесторам было просто управлять всем портфелем из одного места. Еще в приложении Change можно найти популярные акции, такие как Amazon или Tesla, и полезные ископаемые (золото и серебро). Также имеется возможность участия в росте самого Change посредством токенов CNG, которые в течение этого года будут конвертированы в долю участия в предприятии.