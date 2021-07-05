Суточный прирост новых случаев Covid-19: в Литве - 18, в Эстонии - 19

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 18 новых случаев коронавируса, скончался один человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 17,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,4%.

В больницах Литвы в данный момент находятся на лечении 103 пациента с Covid-19, 23 из них - в реанимации. Эти цифры по сравнению с предыдущими сутками не изменились.

На кислородной терапии находятся 69 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 16. За сутки были госпитализированы пять пациентов с Covid-19.

В целом с начала пандемии Covid-19 заболели в Литве 278 906 человек, из них продолжают болеть 523. От этой болезни скончался 4391 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1704 теста на коронавирус, первичных позитивных результатов было 19, то есть 1,1% тестов, один пациент с коронавирусом скончался.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 29,5 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет - 1% от количества тестов.

За сутки в больницах открыты две новые истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 20 пациентам, средний возраст госпитализированных 61 год. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 13 человек, то есть 65%.